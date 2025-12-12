Cultura concede ayudas de 8 millones para la escritura 285 guiones cinematográficos, 175 escritos por mujeres

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Cultura, a través del Instituto de la Cinematografía y las Artes Audiovisuales (ICAA), ha concedido ayudas para la escritura de guiones de largometrajes cinematográficos por valor de 8 millones. Las cuantías de las ayudas son de 30.000 euros para los proyectos de guiones de largometrajes y de 25.000 euros para los de documentales.

De un total de 4.080 solicitudes presentadas, han resultado beneficiarios 285 guiones, de los que 224 son de ficción (84% de la dotación total), 53 de carácter documental (13% de la dotación total) y 8 de animación (3% de dotación total). Treinta y cuatro de los guiones se realizan en régimen de coautoría.

Esta línea de ayudas ha reservado un 25% del crédito a proyectos de guiones escritos en lenguas cooficiales distintas al castellano y un 45% a proyectos de guiones escritos exclusivamente por mujeres. Así, han resultado beneficiarios 74 guiones escritos en lenguas cooficiales distintas al castellano, un 25,9% de la dotación total, de los que 35 son en catalán, 16 en valenciano, 10 en euskera, 13 en gallego.

Respecto a la presencia femenina en la autoría de los guiones de largometrajes beneficiarios, 131 están escritos exclusivamente por mujeres, un 45% de la dotación total. Atendiendo a la comunidad autónoma de residencia de los beneficiarios, éstas se distribuyen en Andalucía (22), Aragón (9), Canarias (4), Cantabria (1), Castilla -La Mancha (5), Castilla y León (2) Cataluña (60), Comunidad de Madrid (107), Comunidad Foral de Navarra (2), Comunidad Valenciana (29), Extremadura (3), Galicia (18), Islas Baleares (5), País Vasco (14), Principado de Asturias (1) y Región de Murcia (2).

Según el Ministerio, en la selección de proyectos solo se han admitido guiones en cuya elaboración y desarrollo no se hayan utilizado herramientas de inteligencia artificial generativa.

Con esta convocatoria, el Ministerio de Cultura recupera la línea de ayudas para la elaboración de guiones de largometrajes ya prevista en la Ley 55/2007, de 28 de diciembre, del Cine, y que llevaba sin convocarse desde el año 2011. Con ellas se busca afianzar las capacidades de los profesionales en los primeros eslabones de la cadena de valor con el fin de mejorar el tejido industrial español y de combatir la precariedad laboral de los guionistas