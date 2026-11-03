Cultura destina 37 millones de euros a la producción de películas sobre proyecto y reserva un 40% para mujeres

DIPUTACIÓN DE TERUEL

MADRID, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros, a propuesta del ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha autorizado este martes al Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA) a convocar las ayudas selectivas para la producción de largometrajes sobre proyecto correspondientes a 2027, por un importe de 37 millones de euros, de los que al menos el 40% se destinará a proyectos realizados exclusivamente por directoras, lo que equivale a una reserva mínima de 14,8 millones de euros.

Estas ayudas, que se concederán en régimen de concurrencia competitiva y en un único procedimiento de selección, tienen como finalidad mejorar el tejido industrial de las empresas cinematográficas, posibilitando su fortalecimiento y facilitando el desarrollo de su actividad en un mercado abierto y competitivo.

La convocatoria está dirigida a proyectos que posean un especial valor cinematográfico, cultural o social, sean de carácter documental o experimental, o incorporen nuevos realizadores. También presta especial atención a la producción de obras audiovisuales que empleen tecnologías innovadoras, como las películas de animación, y busca reducir la brecha de género impulsando la incorporación de mujeres al sector en puestos creativos y técnicos.

El importe máximo de la ayuda no podrá superar los 800.000 euros por proyecto beneficiario, una cantidad que se elevará a un millón de euros en el caso de los proyectos de animación.

Además del mínimo del 40% reservado a proyectos dirigidos exclusivamente por mujeres, la convocatoria destinará entre un 15% y un 25% del presupuesto a proyectos documentales, al menos un 10% a animación, un 5% a proyectos experimentales y otro 5% a coproducciones con empresas extranjeras en las que la participación española sea minoritaria.