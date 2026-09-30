Cultura rendirá un homenaje al cineasta Gonzalo Suárez, fallecido a los 92 años

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, a su llegada al tanatorio para dar el último adiós al cineasta Gonzalo Suárez, a 30 de septiembre de 2026, en Madrid (España). - Ángel Díaz Briñas - Europa Press

MADRID, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Cultura rendirá un homenaje al cineasta Gonzalo Suárez, fallecido este lunes en Madrid a los 92 años, según han confirmado fuentes del departamento dirigido por Ernest Urtasun a Europa Press.

El ministro ha acudido este miércoles al tanatorio de San Isidro de Madrid para despedir a Gonzalo Suárez, uno de los precursores de la denominada Escuela de Barcelona. A la capilla ardiente también han asistido actrices como Aitana Sánchez-Gijón, Charo López, el cineasta Fernando Trueba, el presidente de EGEDA, Enrique Cerezo, el Padre Ángel, la exministra 'popular' Ana Pastor o la delegada del Área de Gobierno de Cultura, Turismo y Deporte, Marta Rivera de la Cruz.

En su trayectoria como cineasta figuran títulos como 'Aoom', 'Beatriz', 'Reina zanahoria', 'Don Juan en los infiernos' o 'El portero', además de su trabajo en la conocida serie de televisión 'Los pazos de Ulloa'.

Durante su carrera, el realizador fue galardonado con el Premio Nacional de Cinematografía en 1991, la Medalla de Oro de la Academia de Cine en 2026, la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes y el Premio Luis Buñuel. También fue nombrado Caballero de las Artes y las Letras de Francia y de la Orden de Alfonso X el Sabio, la primera vez que esta condecoración se otorgaba a un director de cine.

Hombre clave en la cultura española de los últimos sesenta años, trabajó con intérpretes como Charo López, Francisco Rabal, José Sacristán, Fernando Rey, Fernando Fernán-Gómez, Carmen Maura, Aitana Sánchez-Gijón, Victoria Abril, Marisa Paredes, Maribel Verdú, Javier Bardem, Carmelo Gómez, Ana Belén, José Luis Gómez, Carmen Sevilla, Hugh Grant, María de Medeiros, Héctor Alterio y Donald Pleasence, entre otros.