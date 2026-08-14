Damon Lindelof y Tom King, creadores de 'Linternas', la nueva serie de DC: "Queríamos superhéroes al nivel de HBO" - HBO

MADRID, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Este lunes 17 de agosto llega HBO Max el primer episodio de 'Linternas', serie del universo DC de James Gunn y Peter Safran que sigue a los Linternas Verde John Stewart (Aaron Pierre) y Hal Jordan (Kyle Chandler). Sin dejar de ser una historia de superhéroes, la ficción presenta una trama "con los pies en la tierra" que ha sido incluso comparada con 'True Detective'. Una idea que ya estaba presente desde su concepción y que Damon Lindelof y Tom King, cocreadores de la serie junto a Chris Mundy, han explicado.

"Damon [Lindelof] ya había hecho 'Watchmen' demostrando, en cierto modo, que se pueden hacer series de superhéroes al nivel de HBO", ha señalado King en un encuentro con varios medios de comunicación, entre los que se encontraba Europa Press, recordando cómo presentó el concepto de 'Linternas' a Gunn.

"Nos encontramos, literalmente, ante un acontecimiento muy extraño, de esos que solo ocurren una vez en la vida, en el que a James Gunn y Peter Safran les habían dado, por así decirlo, las riendas para reimaginar los cómics de DC, y reunieron a un magnífico equipo de guionistas", relata el cocreador, guionista y productor ejecutivo de la serie. "Y James puso una pizarra blanca y dijo: 'Vale, el cielo es el límite. ¿Qué queréis ver? ¿Cuál es la mejor versión de estos personajes?'", expone.

Al pensar en los Linternas Verdes como policías intergalácticos, King vio una conexión con 'True Detective', la aclamada serie cuya primera temporada protagonizaron Matthew McConaughey y Woody Harrelson, y menciona también que le vino a la mente 'Training Day' ('Día de entrenamiento'), el filme de Antoine Fuqua con Denzel Washington y Ethan Hawke, en cuanto a una relación entre dos personas "muy complicada y tóxica".

LA FATIGA EN EL GÉNERO DE SUPERHÉROES Y EL ÉXITO DE 'SPIDER-MAN: BRAND NEW DAY'

Aunque desde hace años se habla de cierta fatiga alrededor del género de superhéroes, éxitos de taquilla como la recientemente estrenada 'Spider-Man: Brand New Day', que ya acumula más de 1.800 millones de dólares de recaudación a nivel global, demuestran que sigue habiendo interés en estas historias. Al ser preguntados sobre la clave para cautivar al público, los creadores señalan que, si la conocieran "nunca fallarían".

En todo caso, Lindelof, "como gran fan" de la última cinta del héroe arácnido encarnado por Tom Holland reflexiona sobre cómo, más allá del carácter mitológico de los superhéroes, "a lo que siempre volvemos es que nuestras conexiones emocionales con ellos se basan en su humanidad". Así, las cosas que se le "quedan más grabadas" son detalles como la "relación de Peter con MJ y Ned". "Así que creo que tienes que entender que te enfrentas a algo muy grande, pero tienes que pensar a pequeña escala y hacerte esta pregunta: '¿Por qué se supone que me tienen que importar estas personas?'", razona.

King señala que a veces se cae en el error de "usar el género como un salvavidas", asumiendo que se tiene a un público asegurado, por lo que no se cuida tanto el producto. "Creo que lo que hemos visto es que el público de los superhéroes ha evolucionado, se ha vuelto más exigente y ahora solo pide calidad y dice: 'No, ya no nos vale eso'", indica, alabando la decisión de Gunn de contar con gente "que sepa hacer televisión", como Lindelof, que ha trabajado en series como 'Lost' ('Perdidos'), 'The Leftovers' o 'Watchmen' y Mundy, que ha trabajado en 'Ozark', 'True Detective' y 'Bloodline', entre otras.

REDEFINIR LA ESCALA DE LOS SUPERHÉROES

Hablando de las adaptaciones del cómic a la pantalla, King expone que, con este proyecto, lo que más le apetecía desde un principio "era sentir la hierba". "Parece realmente ridículo, pero es que ves tanto material de cómic y todo se ha convertido en algo que se puede hacer con ordenadores", explica, apuntando que, "de alguna manera dejas de creer en los superpoderes, porque no parecen reales, ya que no hay escala".

"Así que lo primero que quise hacer fue crear una escala en la que los superpoderes volvieran a parecer poderosos, para situarlo todo en el ámbito de lo humano, porque si no estás en el ámbito de lo humano, lo 'super' deja de ser 'super'. Y pierdes esa sensación de asombro, de maravilla y de lo simplemente fantástico que siempre me ha encantado de los superhéroes", argumenta King. "Quiero sentir que estas personas son tan reales como las que conozco, de modo que, cuando el superpoder estalle ante ti, lo haga como los dragones de 'Juego de Tronos' y te deje boquiabierto", agrega.

Tras el estreno de su primer episodio, el 17 agosto, los siete capítulos restantes de 'Linternas' llegarán a HBO Max semanalmente. Aparte de con Pierre y Chandler como John y Hal, la serie cuenta en su elenco con Kelly Macdonald, Garret Dillahunt, Poorna Jagannathan, Laura Linney, Jason Ritter, Ulrich Thomsen, J. Alphonse Nicholson, y Jasmine Cephas Jones, además de con Nathan Fillion, de nuevo en el papel de Guy Gardner, a quien ya dio vida en 'Superman' y 'El Pacificador'.