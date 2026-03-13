1068517.1.260.149.20260313150805 Dani de la Torre dirige a Mario Casas en 'Zeta': "En España seguimos teniendo complejo de inferioridad con lo nuestro" - EUROPA PRESS

El próximo viernes 20 de marzo Prime Video estrena 'Zeta', thriller de espías patrio en el que Mario Casas encarna a un agente del CNI retirado que se ve obligado a volver a la acción. Dani de la Torre, responsable de filmes como 'El desconocido' o 'La sombra de la ley', dirige un filme con una potente apuesta visual y una enorme escala de producción con el que busca "romper ciertas barreras" y acabar de una vez por todas con algunos de los "complejos de inferioridad" que aún tiene el cine español.

Durante una entrevista concedida a Europa Press, el director gallego ha reconocido que hacer una película de espías en España es "muy complicado" porque "juegas en una liga que ya está ganada por los americanos y los británicos" y sus franquicias. "Sin embargo, lo hacen los españoles y ya es como la parodia", ha lamentado.

"Yo creo que tenemos un complejo de inferioridad en España, con nosotros mismos", ha afirmado De la Torre, quien ha puesto como ejemplo que "en España tú pones a un periodista que es íntegro y lo pones en una ficción y ya la gente dice, esto no es así". "O a un policía, o a un médico... o a cualquiera de nosotros trabajando", insiste.

El cineasta ha señalado que "siempre se va un poco al estigma de 'tan bueno no es'" y que "aquí tenemos que ser todo un desastre, tiene que ser todo una chapuza". Sin embargo, ha reivindicado que "hay policías que son élite, tenemos el CNI que es élite, tenemos a la Guardia Civil, tenemos a médicos, tenemos a periodistas, abogados de todo, ingenieros físicos que son élite, como deportistas de élite".

"NECESITAMOS NUEVAS MIRADAS"

En este sentido, De la Torre ha afirmado que un filme con el potente nivel de producción del que puede presumir 'Zeta' es su "pequeña aportación" para "intentar romper ciertas barreras" en la industria. "Y quiero hacerlo por nosotros mismos, ya no solo para quitarnos complejos y saber que podemos contar este tipo de historias, sino para también que los nuevos que vienen detrás, los directores y directoras nuevos que vienen ahí, puedan tener acceso a hacer una peli de aventuras, de espías, de extraterrestres... o de lo que sea, que necesitamos nuevas miradas", reflexiona.

El director, que ha mencionado nombres como J.A. Bayona ('Lo imposible', 'Jurassic World: El mundo perdido') o Jaume Collet-Serra ('Jungle Cruise', 'Black Adam') como ejemplos de cineastas españoles que ya echaron abajo esas barreras con sus filmes, ha reconocido que le "da pena" que una película como esta, cargada de escenas de acción, tiroteos, persecuciones y explosiones, no se vaya a estrenar en cines. Sin embargo, y consciente de que las plataformas condicionan, pero también financian este tipo de proyectos, De la Torre ha agradecido a Amazon Prime Video por apostar por ella.

"¿Y qué vamos a hacer? Estamos en la sociedad que estamos. A mí, evidentemente, claro que me da pena. Me encantaría que la gente la viese en un cine. Pero es lo que es. Es un original. Es Amazon Prime apostando por su plataforma y yo estoy tremendamente agradecido porque si no fuera por ellos no se podría hacer esta película", ha destacado el director que también ha señalado que "tiene que haber un acuerdo entre las plataformas y las exhibidoras, distribuidoras" y ha defendido que "los dos podemos sobrevivir y que yo creo que es necesario y es bonito y yo creo que se complementan, no es que se resten".

En este punto, el director ha apuntado que "en el futuro va a haber una conexión mucho más grande entre los cines y las plataformas" y que "que una película vaya al cine y que tú la puedas ver en un cine y luego si la quieres volver a ver en tu casa o la quieres ver en tu casa, que el que decida sea el espectador".

MARIO CASAS, UN AGENTE SECRETO "SENSIBLE Y VULNERABLE"

De la Torre ha afirmado que en 'Zeta', cuyo guion firma junto a Oriol Paulo y Jordi Vallejo, buscaban crear "un agente secreto" que fuera "lo contrario a lo que estamos acostumbrados a ver en la ficción". El filme trata de armar un protagonista "más normal" que los típicos héroes de acción que suelen poblar el género, presentando al personaje de Casas como "una persona más sensible, incluso algo vulnerable".

El director ha explicado que querían "mostrar a un Zeta muy humano, muy cercano y que cualquier espectador se pudiera poner en su pellejo, que no estuviese alejado de los espectadores". Además, ha señalado que buscaban "deconstruir toda esa parte, un poco arcaica, del heterosexual que lo peta" que se ha visto tantas veces en los thrillers de acción.

Además de Casas, ganador del Goya al mejor actor por 'No matarás' y nominado este año por el filme 'Muy lejos', completan el reparto de 'Zeta' nombres como Luis Zahera, doble ganador del Goya por 'El reino' y 'As bestas', Mariela Garriga ('Misión: Imposible - Sentencia Mortal', 'Cuando nadie nos ve') y la también doble ganadora del Goya Nora Navas ('Libertad', 'Pa negre').