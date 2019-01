Dario Argento: El remake de Suspiria "traicionó el espíritu de la original"

Actualizado 21/01/2019 11:27:17 CET

MADRID, 21 Ene. (EDIZIONES) -

El regreso a la gran pantalla de Suspiria ha dividido tanto al público como a la crítica. Aún así, el remake de Luca Guadagnino ha sido nominado a los Critics Choice Awards como mejor película de terror y también se llevó el Premio Robert Altman en los Independent Spirit Awards. Pero no llueve a gusto de todos y el director del clásico de terror de 1977, Dario Argento, ha criticado la versión del director de Call Me By Your Name asegurando que "traicionó el espíritu de la película original".

"No me emocionó, traicionó el espíritu de la película original. No hay miedo, no hay música. La película no me ha dejado satisfecho", ha sostenido Argento en una entrevista para Radio Rai 1's Un Giorno da Pecora. El italiano también ha calificado la película protagonizada por Dakota Johnson, Tilda Swinton, Chloë Grace Moretz y Mia Goth, entre otras, de "refinada" y ha añadido que su compatriota "lo hace todo bonito" a pesar de abordar el género de terror.

"Guadagnino hace bonitas mesas, bonitas cortinas, bonitos platos, todo bonito", ha sentenciado el director de Rojo Oscuro. Estas duras palabras distan de las declaraciones que Guadagnino hizo sobre la reacción de Argento a su película: "[Argento] ha visto la película, pero no me corresponde a mi transmitir su reacción. Solo puedo decir que después de ver el filme me llamó, y fue una llamada genial".

La nueva versión de Suspiria ha recaudado en la taquilla mundial más de 6 millones de dólares, frente a los 41,9 millones de dólares que amasó con la oscarizada Call Me By Your Name, protagonizada por Timothée Chalamet y Armie Hammer.