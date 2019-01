Dave Bautista ficha por el 'Dune' de Denis Villeneuve

Actualizado 08/01/2019 13:59:51 CET

Dave Bautista ha sido el último actor en unirse al reparto de la nueva versión de Dune, el clásico de Frank Hebert que dirige Denis Villeneuve. Bautista se une a un elenco encabezado por Timothee Chalamet y Rebecca Ferguson.

Según informa The Hollywood Reporter, el actor, que ya colaboró con el director en Blade Runner 2049, interpretará a 'Besti'a Rabban, el sádico sobrino de un barón que supervisa las acciones de Arrakis, un papel que en la versión de 1984 interpretó Paul L. Smith.

Chalamet por su parte dará vida a Paul Atreides, el hijo del gobernante de la familia que se ve obligado a escapar a las tierras del desierto y asociarse con las tribus nómadas. Atreides posee unos implantes que mejoran sus habilidades mentales, y que utilizará para gobernar a los pueblos nómadas y formar una rebelión contra el gobierno de su padre. En la versión de David Lynch este personaje fue interpretado por un joven Kyle MacLachan, el que después fuera el inolvidable agente Cooper de Twin Peaks.

La última adaptación en cines fue precisamente la que David Lynch dirigió en 1984. Y aunque se trata de un filme considerado como una película de culto por muchos, hubo una gran cantidad de material de la novela que quedó fuera del guion. Algo que Villeneuve quiere tratar de evitar. Lo hará con una adaptación que, según se ha venido comentando estará dividida en dos películas.

"David Lynch hizo una adaptación en los 80 que tiene algunas cualidades muy fuertes", dijo en una entrevista con Yahoo! Movies. "Quiero decir, Lynch es uno de los mejores cineastas vivos, y siento mucho respeto por él. Pero cuando vi su adaptación quedé impresionado, porque no era como lo había soñado. Estoy tratando de hacer la adaptación que yo hubiera soñado".

"No tendrá ninguna conexión con la película de David Lynch. Regresaré al libro y recordaré las imágenes que me surgieron cuando lo leí", añadió el director. La nueva adaptación cinematográfica de Dune todavía no tiene fecha de estreno.