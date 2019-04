David F. Sandberg, director de Shazam: "Me enamoré dle cine con el Superman de Richard Donner"

Publicado 06/04/2019 11:30:32 CET

NUEVA YORK, 6 Abr. (EUROPA PRESS - Mateo Anderson) -

Conocido por su cine de terror, el director de origen Sueco David F. Sandberg da el salto al cine de superhéroes con '¡Shazam!', que lleva a la gran pantalla el legendario cómic de DC, relatando la historia de un chico de 14 años que se convierte por arte de magia en un poderoso superhéroe sin perder al niño que lleva dentro.

Protagonizada por Zachary Levi, el filme ofrece una entretenida vuelta de tuerca al género y supone un cambio de tono dentro de los personajes de DC tras la aparatosa y taquillera Aquaman.

Tu película no se parece a ninguna otra de superhéroes.

En efecto, que es precisamente uno de los motivos por los que la hice. Y tengo que agradecer que el estudio no me impuso ningún mandato, porque que de lo que se trataba era de contar la historia de 'Shazam'. Así que nosotros decidimos la cantidad de referencias o conexiones con el resto del universo de los DC cómics. Ha sido un sueño hecho realidad para mí.

¿En qué sentido ha sido un sueño hecho realidad para ti?

Porque todo niño sueña con ser un superhéroe, que es lo que vemos que le pasa a Billy, lo que a su vez lo diferencia de los demás. Normalmente, esto le sucede a los adultos, que al recibir unos determinados poderes sienten el peso de la responsabilidad de ser héroes, mientras que para Billy se convierte casi en una diversión.

¿Y cómo fue esta experiencia para ti, al haberte dedicado sobre todo hasta el momento al cine de género y de terror?

Fue muy especial porque, aunque vengo del terror, siempre he amado todo tipo de género cinematográfico. Así que '¡Shazam!' me ofreció la posibilidad de rodar una película como las que yo mismo vi de niño, cuando me enamoré del cine.

¿Por ejemplo?

El 'Superman' de Richard Donner, 'Los Goonies' o las películas de Spielberg de los 80, entre otras. Aquí he podido combinar humor, acción y drama con incluso un poco de horror.

Y cuentas con un reparto de verdadero lujo.

Bueno, creo que acertar con el casting es la principal labor de un director, porque si lo logras entonces tu trabajo se simplifica, lo que a su vez te permite centrarte en otros aspectos del rodaje, como por ejemplo los técnicos. Y en este caso empieza con Zachary Levi, que en la vida real también es un niño grande, como su personaje. Curiosamente, de inicio él quería interpretar otro personaje, pero cuando lo conocimos nos dimos cuenta de que sería perfecto para el papel principal debido a su natural entusiasmo.

Tienes a un villano muy poderoso y que asusta bastante en Mark Strong.

Mark es increíble, porque lo interpreta como alguien que no sólo no tiene problema en serlo, sino que casi disfruta con el proceso. Y hay que recordar que se trata de un villano clásico que existió incluso antes que Lex Luthor.

El resultado es muy entretenido. ¿Es cierto que permitiste que los actores improvisaran durante el rodaje?

Claro, porque con alguien como Zachary, es la mejor manera de trabajar.