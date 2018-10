Dean DeBlois, director de Cómo entrenar a tu Dragón 3: "Siempre imaginamos la saga como una trilogía"

Actualizado 25/10/2018 17:38:30 CET

MADRID, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El director Dean Deblois y el productor Brad Lewis se han acercado al Cine Proyecciones de Madrid para presentar un avance de Cómo entrenar a tu Dragón 3, la nueva entrega de la exitosa saga de animación que llegará a los cines el próximo 22 de febrero. Y el director lo ha dejado claro: "El viaje de Hipo y Desdentado llega a su fin".

DeBlois ha mostrado unos fragmentos de la nueva película de DreamWorks que cerrará la trilogía de los dragones y que, tal y como ha revelado su director, "ofrecerá un final satisfactorio para la historia".

"Siempre imaginamos la saga como una trilogía. Con una introducción un nudo y un desenlace. Un viaje de descubrimiento para sus protagonistas. En la primera película Hipo era sólo un niño que tenía que aprender a moverse en el mundo de los adultos. En la segunda entrega vimos el paso lógico de la niñez a la edad adulta. Pero en esta tercera película Hipo tendrá que aprender a valerse sólo, sin la ayuda de Desdentado", ha explicado el director.

La relación entre el joven vikingo Hipo y el dragón Desdentado ha sido la base de toda la saga de DeBlois. Para el director, despedirse de aquellos que amas es un paso vital en la madurez. Y con el viaje de los protagonistas llegando a su fin, Hipo tendrá que prender que las personas que ama no siempre estarán ahí.

"Las películas que me gustan, como E.T., siempre tienen un momento triste en el que los protagonistas deben despedirse. He intentado reflejar eso en mis películas, como Lilo&Stitch, y creo que ha llegado el momento para Hipo y Desdentado. Ambos tienen que aprender a ser independientes", explica DeBlois.

FURIA LUMINOSA

Y el motivo de la separación no será otro que una nueva dragona que aparecerá en la vida de los protagonistas, y que tal y como muestra el nuevo primer tráiler, enamorará casi de inmediato a Desdentado. Se trata de una Furia Luminosa, y según el director es el motor de ésta nueva historia.

"Creamos a la Furia Luminosa como un incitador del cambio. El problema es que la dragona ha vivido siempre entre dragones, sin contacto humano. Viene del lugar donde nacen los dragones, y quiere mostrarle a Desdentado su mundo", explica DeBlois.

Ese mundo al que se refiere el director es el conocido como Mundo Oculto, un lugar de leyenda donde los dragones nacen y viven libres, y que será uno de los escenarios clave en Cómo entrenar a tu Dragón 3. Ante la amenaza el temible cazador Grimmel, responsable de la aniquilación de los Furia Nocturna, los dragones "necesitan encontrar un nuevo hogar" donde vivir en paz.

"Queríamos destacar la importancia de que Desdentado es el último de su especie. La presencia del villano Grimmel reafirma ésta idea, pero es en el Mundo Oculto donde vemos la importancia de ser un Furia Nocturna", explica el director.

"El Mundo Oculto se encuentra situado bajo un volcán extinto en mitad del océano. La idea se nos ocurrió a raíz de un sueño que tuve en el que había un agujero en el océano. Queríamos mostrar un mundo que no fuese una simple caverna donde viven los dragones, sino algo más grande", añade Deblois.

"Queríamos dar a la historia un final creíble, para explicar qué ocurrió con los dragones. Si de verdad existieron, si existen ahora, ¿dónde estarían? Creo que la película responderá muy bien a esa pregunta", concluyó DeBlois.

Cómo entrenar a tu Dragón 3 llegará a los cines el próximo 22 de febrero.