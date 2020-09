Denis Villeneuve se enfrenta al reto de 'Dune': "La mayor presión es la que me pongo yo mismo"

MADRID, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Warner Bros acaba de lanzar el esperado primer tráiler de 'Dune'. Denis Villeneuve reimagina el universo de Frank Herbert en una nueva adaptación que relata "una historia sobre la supervivencia" y en la que "los elementos tecnológicos sirven para realzar los caracteres de los personajes". Un "sueño hecho realidad" que se convierte en el "mayor desafío" de su carrera. "La mayor presión que siento es la que me pongo yo mismo", asegura el cineasta canadiense.

La 'Dune' de Villeneuve adapta, para la gran pantalla, el clásico literario de Herbert, permitiendo al realizador reimaginarla según su propia visión. "No es una secuela, ni reinterpretamos lo que ya se ha hecho. Me he centrado en adaptar la historia, no dejándome llevar por la nostalgia", explica en declaraciones recogidas por Europa Press durante evento virtual en el que el director y parte del reparto presentaron el tráiler de la película.

Una aproximación limpia al material original que motiva que su 'Dune' sea un proyecto completamente diferente a 'Blade Runner 2049', pese a ser ambos títulos de sagas reconocidas de la ciencia ficción. "El principal reto que tuve con 'Blade Runner' fue estar a la altura de su predecesora. Eso no sucede con 'Dune', puesto que adaptamos la novela original, no es una continuación de otras adaptaciones", recalca.

Una historia atemporal en la que Timothée Chalamet toma el testigo de Kyle MacLachlan y Alec Newman en el papel de Paul Atreides. "Es una aventura épica y filosófica. La novela ya tenía una enorme riqueza de ideas y potencial. Creo que puede ser muy inspiradora para las nuevas generaciones", explica el actor, que confiesa que su "primer contacto" con el universo 'Dune' vino de la mano de Villeneuve.

DOS ENTREGAS Y ESCENARIOS REALES

A diferencia de la primera adaptación cinematográfica, que dirigió David Lynch en 1984, Villeneuve ha optado por dividir en dos largometrajes la historia de la primera entrega de la serie literaria de Herbert.

"Decidimos fragmentar en dos desde el principio. La novela es muy rica en tramas y matices. Su complejidad hizo que lo viésemos necesario", detalla el realizador quebequés, recalcando que tanto él como Jon Spaiths y Eric Roth, los otros guionistas, estuvieron de acuerdo "dividir en dos, aunque concebirlo como uno solo". "Es un único viaje, solo que en dos partes", argumenta.

Uno de los aspectos más destacados de 'Dune', como ha podido observarse en el tráiler, es la decisión de Villeneuve de rodar, esencialmente, en escenarios reales, destacando especialmente las secuencias en el desierto, filmadas en Jordania.

"Era fundamental rodar en el desierto y estructurar toda la trama alrededor de algo real, no en un croma verde. Fue una de las condiciones que puse desde el inicio del proyecto, quería grabar en escenarios naturales. El título evoca a las dunas, necesitaba que fuesen de verdad, inspirarme en algo concreto", explica Villeneuve, haciendo hincapié en que la cinta "gira en torno a un ecosistema". Algo que se verá "reflejado" tanto en la fotografía, como en el diseño de producción y el vestuario. "[Rodar en el desierto] era abrumador, tenía la sensación de estar en un planeta alienígena", comenta Oscar Isaac, que interpreta al Duque Atreides. "De todo lo que he hecho antes, nada tenía la belleza que tiene 'Dune', no puedo sentirme más que agradecido", comparte Jason Momoa, cuyo papel es el de Duncan Idaho.

EL APOYO A LA DIVERSIDAD

"Nunca imaginé que participaría en un proyecto de esta envergadura", exclama Zendaya, que interpreta a Chani, la misteriosa mujer Fremen de la que se enamorará Paul Atreides. "Aunque vienen de culturas diferentes, desde el inicio hay una conexión fuerte entre ambos", explica la actriz, destacando que "su relación llegará de manera natural". "Su atracción es muy fuerte, es como si se conociesen de toda la vida", añade.

Uno de los aspectos que más polémica ha provocado es el cambio de sexo y de etnia de Liet-Kynes, personaje que en la novela de Herbert es masculino y que en la versión de Villeneuve interpreta la actriz afrobritánica Sharon Duncan-Brewster. "Debido a lo que representa mi personaje, Villeneuve tomó esta decisión. La esencia es la misma, lo que importa no es tanto su sexo", explica la intérprete que está "muy expectante por ver cómo será la aceptación de los fans".

El rodaje de 'Dune' se ha visto alterado por la pandemia del COVID-19, puesto que quedaban algunas escenas extra por rodar, que pudieron grabarse en Budapest el pasado mes de agosto. "Estamos en un momento de adaptación y supervivencia", comenta Villeneuve, confiando en que, pese a este contratiempo, el filme pueda estrenarse en diciembre de este 2020. "Va a ser toda una carrera cumplir los plazos", agrega.

Dirigida y coescrita por Denis Villeneuve, 'Dune' está protagonizada por Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, Stellan Skarsgard, Dave Bautista, Stephen McKinley, Jason Momoa, David Dastmalchian, Chang Chen, Sharon Duncan-Brewster, Charlotte Rampling y Javier Bardem. Hans Zimmer se encarga de la banda sonora. Su estreno está programado para el 18 de diciembre.