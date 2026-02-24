'Los Domingos' y Alauda Ruiz de Azúa, favoritas en las casas de apuestas para el Goya a mejor película y mejor dirección

Archivo - La directora Alauda Ruiz de Azúa en una imagen de archivo - FESTIVAL DE MÁLAGA - Archivo

MADRID, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Alauda Ruiz de Azúa y su película 'Los Domingos' se ha situado como la principal favorita de las casas de apuestas para lograr el Goya a mejor dirección y el Goya a mejor película, que la Academia de Cine entregará este sábado, 28 de febrero, en Barcelona. La producción opta a trece 'cabezones'.

La cineasta tiene una cuota de 1,40 euros por cada euro apostado para hacerse con el Goya a mejor dirección, mientras que 'Los Domingos' tiene una cuota de 1,15 euros por euro apostado. Tanto a la realizadora como a la producción le sigue como segunda opción Oliver Laxe, con una cuota de 3,5 euros, y 'Sirat' con una cuota de 9 euros.

'Los domingos', según las casas de apuestas, tiene un 78 por ciento de probabilidades de vencer en mejor película, mientras que Alauda Ruiz de Azúa se sitúa en un 63 por ciento. Además, Patricia López Arnaiz, nominada a mejor actriz protagonista, también figura como favorita con un 79 por ciento de probabilidades de ganar.

En cambio, en la categoría de mejor actor es donde 'Los Domingos' no cuenta con el candidato mejor posicionado en los pronósticos. José Ramón Soroiz, por 'Maspalomas', es el favorito en los pronósticos a llevarse el Goya por su interpretación de Vicente.

El cine español celebrará el próximo sábado 28 de febrero su gran fiesta del cine español en Barcelona, que acogerá 25 años después la gala de los Premios Goya. En aquella ceremonia, Pedro Almodóvar cantó el cumpleaños feliz al entonces príncipe Felipe, que cumplía 32 años ese mismo día. En esa noche, Pedro Almodóvar se alzó con los grandes galardones de la noche por 'Todo sobre mi madre'.

La 40 edición, que tendrá lugar en el Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB), estará presentada por el actor Luis Tosar y la cantante Rigoberta Bandini en una cita que movilizará a un millar de profesionales. Según ha informado la Academia de Cine, más de 60 profesionales entregarán los 'cabezones'.