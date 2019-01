Donald Trump se cuela entre los nominados a los Razzie 2019

Actualizado 22/01/2019 10:34:50 CET

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se ha colado entre los nominados a los Golden Raspberry Awards 2019, más conocidos como los Razzie, los galardones que señalan lo peor del cine del año... y lo ha hecho por partida doble.

El mandatario republicano opta al galardón al peor actor por los documentales 'Death of a Nation' y 'Fahrenheit 11/9'. Con esta candidatura, Trump se convierte en el segundo presidente estadounidense en optar a tal dudoso honor, después de que George W. Bush fuera nominado y ganase en 2005 por 'Fahrenheit 9/11'. Además, Trump ya ganó uno de estos galardones como peor actor de reparto en 1990 por su papel en la película 'Ghosts Can’t Do It'.

El documental 'Death of a Nation' lidera las nominaciones, junto con el biopic 'Gotti' y las comedias 'Holmes & Watson' y '¿Quién está matando a los moñecos?', con seis candidaturas. Dirigido por Dinesh D'Souza, que arrasó ya en los Razzie de 2017 con su anterior documental ('Hillary's America: The Secret History of the Democratic Party'), el filme hace una comparativa entre Abraham Lincon y Donald Trump. Por otro lado, el presidente y su esposa Melania logran también una nominación por el documental 'Fahrenheit 11/9', dirigido por Michael Moore.

Entre los nominados destacados de este año están la 'Robin Hood' protagonizada por Taron Egerton, la cinta de terror 'Winchester: La casa que construyeron los espíritus' o las dos candidaturas que ha logrado la cinta de animación 'Sherlock Gnomes' por Johnny Depp, en las que se destaca cómo su carrera anda de capa caída.

Eso sí, en esta 39ª edición de los premios Golden Raspberry, ha habido sorpresa, pero en lo que se refiere a ausencias. Lo más notable es que 'Cincuenta sombras liberadas', con la que se cerraba la trilogía erótica de las novelas de E. L. James, solo obtiene tres nominaciones, peor dirección, peor actriz de reparto y peor guion. Se convierte en la película con menos candidaturas a los Razzie de la saga 'Cincuenta sombras', sorprendiendo que no esté nominada ni a peor película, ni a peor actor, ni a peor actriz, ni a peor pareja, como sí lo estuvieron los dos filmes predecesores.

Esta es la lista completa de nominados a los 39º Edición de los los Razzie, que se entregarán el 23 de febrero, un día antes de la celebración de los 91º premios Oscar:

PEOR PELÍCULA

Gotti

Holmes & Watson

¿Quién está matando a los moñecos?

Robin Hood

Winchester: La casa que construyeron los espíritus

PEOR DIRECCIÓN

Etan Cohen - Holmes & Watson

Kevin Connolly - Gotti

James Foley - Cincuenta sombras liberadas

Brian Henson - ¿Quién está matando a los moñecos?

Michael y Peter Spierig - Winchester: La casa que construyeron los espíritus

PEOR ACTOR

Johnny Depp - Sherlock Gnomes

Will Ferrell - Holmes & Watson

John Travolta - Gotti

Donald Trump - Death of a Nation, Fahrenheit 11/9

Bruce Willis - El justiciero

PEOR ACTRIZ

Jennifer Garner - Matar o morir (Peppermint)

Amber Heard - London Fields

Melissa McCarthy - ¿Quién está matando a los moñecos?

Helen Mirren - Winchester: La casa que construyeron los espíritus

Amanda Seyfried - The Clapper

PEOR ACTOR DE REPARTO

Chris "Ludacris" Bridges - Superagente canino

Jamie Foxx - Robin Hood

Joel McHale - ¿Quién está matando a los moñecos?

John C. Reilly - Holmes & Watson

Justice Smith - Jurassic World: El reino caído

PEOR ACTRIZ DE REPARTO

Kellyanne Conway - Fahrenheit 11/9

Marcia Gay Harden - Cincuenta sombras liberadas

Kelly Preston - Gotti

Jaz Sinclair - Slender Man

Melania Trump - Fahrenheit 11/9

PEOR PAREJA O EQUIPO

Cualquier actor o marioneta - ¿Quién está matando a los moñecos?

Johnny Depp y su carrera en caída libre - Sherlock Gnomes

Will Ferrell y John C. Reilley - Holmes & Watson

John Travolta y Kelly Preston - Gotti

Donald Trump y su mezquindad sin límite - Death of a Nation, Fahrenheit 11/9

PEOR PRECUELA, REMAKE, SECUELA, COPIA O REBOOT

Death of a Nation

El justiciero

Holmes & Watson

Megalodón

Robin Hood

PEOR GUION

Dinesh D'Souza - Death of a Nation

Niall Leonard - Cincuenta sombras liberadas

Lem Doobs y Leo Rossi - Gotti

Todd Berger - ¿Quién está matando a los moñecos?

Michael y Peter Spierig - Winchester: La casa que construyeron los espíritus