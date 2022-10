Dwayne Johnson presenta 'Black Adam': "Lo más importante al hacer cine es escuchar lo que quieren los fans"

MADRID, 19 Oct. (EUROPA PRESS)

Este viernes 21 de octubre llega a los cines 'Black Adam', cinta dirigida por el español Jaume Collet-Serra y protagonizada por Dwayne Johnson. Un filme que supone el debut del taquillero actor en el Universo Extendido DC con un proyecto que lleva luchando por sacar adelante desde hace "quince años" y con el que busca cumplir su máxima a la hora de hacer cine: "Dar al público exactamente lo que pide".

"Estar al fin aquí, después de haber luchado durante quince años por esta película, es muy gratificante para mí. Siempre quisimos hacer una película que iniciara una nueva era en el Universo DC, con nuevos personajes, sangre nueva, nuevas historias...", afirma en una entrevista concedida a Europa Press durante su visita a Madrid para promocionar el filme en la que insiste en que este es el momento "exacto" para "escuchar lo que querían los fans".

Y es que, en la forma de entender el cine del que actualmente es uno de los actores más taquilleros de Hollywood, el público y sus exigencias son la máxima prioridad. "Lo más importante que podemos hacer como cineastas, como personas dedicadas al cine, es escuchar lo que quiere el público", insiste una y otra vez Johnson que recuerda que esta era ya su filosofía cuando era una estrella de la lucha libre y se dedicaba "a romper huesos".

EL REGRESO DE HENRY CAVILL, UNA BATALLA DE SEIS AÑOS

Precisamente reflejo de esa máxima es el regreso de Henry Cavill como Superman. Después de años de ausencia, Warner Bros. ha confirmado ya que está en marcha una secuela de El Hombre de Acero, el filme dirigido por Zack Snyder en 2013 que fue el que dio inicio al Universo Extendido de DC, protagonizada por el actor británico.

"Luchamos durante quince años para hacer la película de 'Black Adam' y luchamos durante seis años para que Henry Cavill volviera como Superman", relata Johnson que tras años de "negativas" reunió a todos los productores y estudios implicados en el proyecto y les dio una suerte de ultimátum: "Yo les decía: 'Los fans, escuchad a los fans'. Si nuestro objetivo es comenzar una nueva era en el Universo DC, con nuevas narrativas y personajes que convergen... si queremos hacer eso, no podemos hacerlo sin Superman. Tiene que volver, es así de simple. Y no acepté un 'no' por respuesta".

Y también por respeto a esos fans, y a los casi 80 años de tradición de 'Black Adam' en los cómics de DC, donde debutó en diciembre de 1945 y es uno de los grandes enemigos del superhéroe 'Shazam', con quien comparte el origen mágico de sus capacidades sobrehumanas. "Era verdaderamente importante para nosotros respetar la esencia del personaje: es violento, es brutal y es muy intenso", explica Johnson que dice sentir cierta simpatía por el particular, y muy sumarísimo, "sentido de la justicia" del anti-héroe de DC y la idea de que, en ocasiones, es necesario responder con violencia a otra agresión.

"Personalmente, esta idea me gusta. No siempre, no en todo momento, pero en algunas situaciones, cuando alguien realmente hace daño a tu familia, a tus seres queridos, a tu pueblo, a tu país..., desde el punto de vista de Black Adam, debes ocuparte de ese problema y terminar con ello definitivamente para que nadie vuelva a hacer daño a tu familia o a tus seres queridos. Así es como piensa Black Adam y a mí me gusta", sentencia.

Dirigida por Collet-Serra, que ya trabajó con Johnson en 'Jungle Cruise', y con un guión escrito por Adam Sztykiel, Rory Haines y Sohrab Noshirvani, la trama de 'Black Adam' arranca hace unos 5.000 años en el antiguo Kahndaq, una civilización donde un hombre Teth Adam, recibe unos increíbles poderes que utiliza para acabar con la tiraría que esclavizaba a todo su pueblo. Después de perder a su familia y usar estos poderes para vengarse, fue encarcelado y se convirtió en leyenda como Black Adam.

Ahora, cinco milenios después, el imparable Hombre de Negro ha sido liberado. Será entonces cuando Hawkman (Aldis Hodge), Doctor Destino (Pierce Brosnan), Atom Smasher (Noah Centinelo) y Cyclone (Quintessa Swindell), los héroes modernos que forman la Sociedad de la Justicia, intentarán frenar a un hombre con el poder de un dios.