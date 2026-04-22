Eduardo Noriega aborda relaciones "tóxicas y de poder" en 'La Ahorcada': "El odio es igual o más intenso que el amor"

1080632.1.260.149.20260422155959 Archivo - El actor Eduardo Noriega durante el anuncio de la película seleccionada para representar a España en los Oscar, en la Academia de Cine, a 18 de septiembre de 2024, en Madrid (España). La película 'Segundo Premio', de Isaki Lacuesta y Pol Rodrígu - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El actor Eduardo Noriega protagoniza, junto a Amaia Salamanca, 'La Ahorcada', una cinta de terror dirigida por Miguel Ángel Lamata que utiliza el género para profundizar en las dinámicas de las relaciones "tóxicas y de poder".

"La película es una cinta de amor 'fou' en clave de terror, que está utilizado para contar que una pareja se tire los trastos a la cabeza. La escritora Jeanette Winterson tiene un texto precioso sobre cómo los amores que son tan intensos, cuando se transforman en una cosa negativa, dan lugar a odio o venganza igual o más intensa que lo que había sido el amor", ha asegurado el actor en una entrevista con Europa Press, con motivo del estreno en cines este miércoles de la película.

El actor encarna a un productor musical que mantiene una relación con una cantante, que se vuelve "tóxica" y que está marcada por la "relación de poder" que existe entre ambos. "Al final, los artistas musicales dependen de un productor y también se está contando eso", afirma.

De esta manera, Eduardo Noriega vuelve a ponerse a las órdenes de Miguel Ángel Lamata, con quien mantiene una estrecha relación de confianza que le permite trabajar "desde el error". El actor interpreta a Fran, un productor musical al que describe como un hombre "frío, calculador y manipulador", sumido en una "especie de huida hacia adelante" por el temor a no volver a encontrar el amor.

"Es un hombre poco empático en sus relaciones, sobre todo las de carácter sentimental. Es frío, calculador y manipulador y que quizá merecía una venganza. Por desgracia para él, le suceden cosas terribles y será el último en enterarse de que su vida ha quedado prácticamente destrozada", afirma.

Su compañera de reparto es Amaia Salamanca, que hace su primera incursión en una cinta de terror, un reto que ha afrontado con "mucha ilusión" atraída por un personaje "lleno de capas, aristas y contradicciones". "Lo que más miedo me daba era que tenía que cantar y estudiarme los acordes para que quedara realista", ha confesado.

Por su parte, el director Miguel Ángel Lamata ha sido el encargado de hacer una adaptación de la novela de Maite Navales que supone un giro radical en su carrera hacia el cine de terror. Tras años vinculado a la comedia, el cineasta aragonés explora en esta cinta el "terremoto emocional" que supone el amor no correspondido.

"Quería hacer una historia que no tuviera ni un maldito chiste y que funcionase como película de terror para explorar los rincones oscuros del corazón humano", ha señalado.

Lamata asegura que el cine de terror actúa como una suerte de "terapia" frente a la naturaleza de la tragedia, permitiéndole además cumplir el deseo personal de rodar una cinta de este género tras una infancia marcada por la lectura de autores como Stephen King.

Finalmente, el director confiesa mantener una relación "amigable con lo paranormal" y no teme que la ficción salpique su realidad tras el rodaje. "Muchas veces los fantasmas están más acojonados que tú", bromea Lamata, quien asegura que no tendría "ningún conflicto" si experimentase sucesos extraños en su vida cotidiana.

EL CINE ESPAÑOL ESTÁ DE "ENHORABUENA" POR CANNES

Por otro lado, Eduardo Noriega ha valorado la situación del sector audiovisual español ante la próxima celebración del Festival de Cannes, que tendrá lugar el próximo 13 de mayo hasta el 24 del mismo mes. En esta edición, tres películas españolas de Pedro Almodóvar, Rodrigo Sorogoyen y Los Javis participarán en la Sección Oficial.

"Es una maravilla, es genial tener tres películas españolas a competición. Es un hito que desde los años 50 no se repite. Estamos de enhorabuena", ha apostillado el actor.