Eduardo Noriega vuelve al cine con 'Los traductores': "Prefiero un 'taquillazo' a los premios"

MADRID, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El actor Eduardo Noriega regresa a los cines con 'Los traductores' cuatro años después de su último trabajo en la gran pantalla, asegurando que preferirá siempre "un éxito de taquilla" y que la cinta sea vista por mucho público al reconocimiento de los premios.

"Yo ya he estado nominado dos veces a los premios Goya como actor y también considero que he hecho otras películas como 'El espinazo del diablo' o la propia 'Tesis' --muy nominada pero sin premios-- que deberían haberse llevado más Goyas. Pero estoy orgulloso de mi carrera y primero prefiero el éxito de taquilla y que la gente vea mis películas", ha explicado en una entrevista con Europa Press el actor.

El propio Noriega ha recordado que este 2021 se cumplen 25 años del estreno de 'Tesis', uno de sus primeros éxitos bajo la dirección de Alejandro Amenábar. "Cuando uno empieza y hace 'Tesis' y tiene esa repercusión, piensa que es muy fácil hacer películas que estén ahí cada año. Pero te aseguro que es dificilísimo", ha señalado.

El actor ha calificado al cine como una industria "con tantos altibajos que es muy difícil mantenerse", por eso considera que seguir trabajando después de 25 años de carrera es ya un reconocimiento y cruza los dedos "para que siga así".

"Ha habido épocas donde no he trabajado tanto, otras en las que he trabajado mucho, he tenido películas muy taquilleras y he tenido un puñado de películas que no sé si pasarán a la historia, pero sí se han quedado en la memoria del espectador y eso es lo que a mí me vale", ha reconocido Noriega.

Cuatro años después del estreno de 'Perfectos desconocidos', Noriega regresa al cine con otros dos títulos más, aparte de este 'Los traductores' --una producción dirigida por Régis Roinsard que se estrenará el 19 de marzo y con un reparto internacional con Lambert Wilson, Olga Kurylenko y Alex Lawther, entre otros--.

Sin embargo, el actor español ha reconocido que desde que llegó la pandemia de coronavirus ha trabajado "muy poquito". "No soy de los afortunados, he estado bastante parado el último año y espero que ahora las cosas empiecen a retomarse, porque hay varios proyectos aplazados", ha afirmado.

"Me hace especial ilusión estrenar ahora para cines, que se ha vuelto una cosa muy rara y porque es un momento muy difícil en todo el país, pero los cines están sufriendo especialmente. Me encanta animar a ir un poquito al cine y teatro, que son lugares seguros y necesitamos que esto vuelva a arrancar", ha defendido.

SÍ A LOS GOYA TELEMÁTICOS

También muy presente en las plataformas --por ejemplo, con la serie 'Hache' de Netflix--, Noriega cree que "hay espacio para todos" y apuesta por que el consumidor "no se acostumbre a un solo tipo" de formato: o cines o series. "Lo que sí es verdad es que ahora estamos viviendo una especie de 'boom' con las plataformas que evolucionará no sé a dónde", ha admitido.

"Ahora se consume mucho más rápido, con las series hay una especie de compulsividad a la hora de consumir el producto y nos estamos olvidando un poco del producto, del guion más pausado y reflexivo y que te deja un poso. Ahora ya no hay tiempo porque en cuanto terminas una ya estás consumiendo la siguiente", ha lamentado.

A menos de tres semanas para la celebración de la gala de los Goya, Noriega ha respaldado la decisión de la Academia de Cine de hacer unos premios telemáticos para los nominados. "Lamentablemente, estamos viviendo una pandemia y hay que cuidarse y dar ejemplo y no me parecería bien un festejo multitudinario. La Academia ha tomado una buena decisión", ha concluido.