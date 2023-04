Elvira Lindo da voz a las mujeres con VIH en su debut como directora: "Se nos ha culpado más socialmente"

Emma Suárez y Aura Garrido protagonizan 'Alguien que cuide de mí' y lamentan que no ha habido hasta ahora espacio para estas historias

MADRID, 19 Abr. (EUROPA PRESS) -

Elvira Lindo debuta en el cine codirigiendo junto a Daniela Fejerman 'Alguien que cuide de mí', que se estrena en cines el próximo 28 de abril, en una cinta protagonizada por Aura Garrido y Emma Suárez y en la que se descubre la "realidad completamente silenciada" del VIH en mujeres.

"Los años 80 fueron años un poco desmadrados y de abrazar las libertades que habían llegado a España. La sociedad castigó a las mujeres con una vida más disipada y, al contrario que el colectivo homosexual que con más sabiduría se agruparon, se defendieron y presionaron para la investigación, se les culpabilizó socialmente mucho más", ha reconocido Elvira Lindo en una entrevista con Europa Press.

En este sentido, Daniela Fejerman ha explicado que este tema, presente en el relato original de la escritora, le hizo darse cuenta de un asunto "interesante" y que estaba "completamente silenciado" porque principalmente "marcó y estigmatizó a homosexuales y drogodependientes" pero también a las mujeres. "Algunas de esas mujeres murieron pero otras siguen vivas y son mujeres de nuestra generación. Es interesante ver cómo han vivido ellas", ha explicado.

Uno de los aspectos que han destacado ambas de la película es que la trama, que gira en torno a relaciones familiares con conflictos y secretos, se cuenta desde una visión femenina "sin estar juzgando a cada uno de los personajes y dejándoles libertad para que se expresaran", una perspectiva que "ha faltado durante mucho tiempo", según Fejerman.

"Hemos sido pocas las mujeres que dirigimos o que escribimos pero ahora se introducen de manera natural temáticas y visiones que no estaban muy presentes y eso sigue siendo muy necesario", ha reivindicado Fejerman.

El tándem de las directoras, como han contado, surgió de un relato de la escritora que podía encajar en la gran pantalla que Lindo le ofreció a Fejerman, quien le comentó que le tenía que acompañar en la dirección porque "estaba metida en el proyecto hasta las cejas". No obstante, Lindo aclara que su participación en la dirección es "algo puntual".

Para la escritora, 'Alguien que cuide de mí' es una película "muy coral" centrada en los conflictos y en el universo familiar de tres mujeres actrices de generaciones distintas, encarnadas en Aura Garrido (hija), Emma Suárez (madre) y Magüi Mira (abuela). "Los conflictos que siempre han existido entre madres e hijas aquí están muy relacionados con la década que a cada una le ha tocado vivir. Es un relato intergeneracional", ha precisado.

"ESTAS HISTORIAS SE CUENTAN PORQUE HAY ESPACIO PARA ELLO"

Las principales protagonistas de la película, Emma Suárez y Aura Garrido, han valorado en declaraciones a Europa Press que en la actualidad el cine trata temas como 'Alguien que cuida de mí' y lamentan que hasta ahora "no ha habido espacio" para este tipo de cintas.

"Antes estas películas no cabían y no nos dejaban que sucedieran. Ahora se ha abierto la puerta a que sucedan y cada vez habrá más. Antes no había mujeres guionistas o directoras, por lo que eran la trama era contada por hombres y los personajes femeninos estaban creados por ellos", ha señalado Suárez.

Al respecto, Aura Garrido ha recordado que no había espacio porque "se pensaba que solo podían interesar las historias creadas por hombres blancos heterosexuales". "En mi primera película, hace 14 años, en la rueda de prensa nos preguntaron si una historia de mujeres y sobre mujeres la podrían ver los hombres", ha rememorado.