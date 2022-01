Emma Suárez, Blanca Portillo y Petra Martínez, tres "campeonas" nominadas a mejor actriz en los Goya 2022

MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las tres "campeonas" encarnadas por Emma Suárez en 'Josefina', Petra Martínez en 'La vida era eso' y Blanca Portillo en 'Maixabel', les ha valido su nominación a mejor actriz en los Goya 2022, según han explicado las intérpretes en un encuentro en la Academia de Cine, que celebra su semana dedicada a la interpretación del 24 al 28 de enero.

"Estos personajes femeninos son auténticas campeonas, son mujeres que tiran de lo que haga falta, se han acostumbrado a tirar del carro y a que nadie les de las gracias. Esto significa tirar de una familia, de un padre enfermo o de un matrimonio, y tiene mucho que ver con lo que vivimos en nuestra sociedad", ha señalado Suárez durante su intervención.

"Hay tantas mujeres así, que están completamente olvidadas de sí mismas, que no se miran al espejo, que no saben quienes son, porque no han tenido ni un momento de su vida de pararse a pensar quienes son. No tienen tiempo para eso, les toca levantarse, llevar a los hijos al colegio, ir al trabajo, buscar y resolver continuamente, y para mí estos personajes son heroínas, son campeonas, son gente anónima que está muy bien reivindicar", sentencia.

Por su parte, Blanca Portillo ha apuntado la función 'Silencio', que habla del silencio elegido y del silencio impuesto: "No hay nada más aterrador que el silencio que te imponen, y que te imponen con el miedo. Vivir con eso es una cosa terrorífica, porque luego hay un silencio elegido. Maixabel es una mujer muy silenciosa, ella se escucha mucho, necesita pensar y escuchar sus pensamientos sin ruido para llegar a los lugares a donde ella llega, pero el otro silencio --el obligado-- es terrorífico", ha dicho.

VIAJE AL PAÍS VASCO

A su juicio, hay dos posibles actitudes ante la posibilidad de hacer a un ser humano que existe, "o te cagas de miedo o dices esto es una aventura". "En personajes que viven o que han vivido en el pasado tienes información que vas recogiendo, pero en este caso está ahí mirándote a los ojos", ha comentado.

Portillo ha desvelado que se fue a vivir un mes al País Vasco u tuvo la oportunidad de conocer a Maixabel Lasa. "Lo más bonito de todo ha sido conocerla a ella", recalca.

"SI TENGO DELANTE A LUIS TOSAR, ME CAGO VIVA"

Por otro lado, ha sido la primera vez que Blanca Portillo compartía reparto con Luis Tosar, que interpreta a Ibon Etxezarreta, y ha confesado que trabajar con Tosar le imponía: "Cada vez que le veía en pantalla, decía si yo me tuviera que poner delante de este tipo, yo me cago viva".

Este factor jugó a favor de la producción ya que Portillo le sugirió a la directora de la cinta, Icíar Bollaín, no trabajar con Tosar durante las grabaciones hasta el día en el que los personajes se tuvieran que conocer cara a cara.

"Yo no puedo compararlo con el encuentro de una mujer a la que le han matado al marido, pero había puntos que se podían comunicar como actores. La idea de mirar por primera vez a los ojos a la persona que más miedo me daba y que por otro lado también fuera admiración", ha explicado.

Finalmente, tuvo lugar ese encuentro entre Portillo y Tosar interpretando a sus respectivos personajes: "La secuencia son cuatro páginas, no cortamos ni una vez. El 80% de la secuencia que ha quedado, sale de esa toma", ha explicado.

LA SIMILITUD DE 'JOSEFINA' Y 'LA VIDA ERA ESO'

Durante su intervención, Emma Suárez ha asegurado que cuando vio 'La vida era eso' le recordó a 'Josefina': "Hay algo muy similar, son un pelín paralelas, ya no solo los personajes sino la película en sí", señala.

"Me parece que hablan del despertar de seres humanos, que hablan de la soledad. Son películas concebidas desde el silencio de los personajes", ha añadido la actriz.

Además, ha destacado que tanto 'Josefina' de Javier Marco como 'La vida era eso' de David Martín de los Santos son óperas primas, y ambas comparten al mismo director de fotografía, Santiago Racaj.

Emma Suárez cuenta con siete nominaciones en los Goyas y ya se ha llevado tres cabezones por 'El perro del hortelano' (1993) 'Mejor interpretación femenina protagonista' en 1993, y por 'Julieta' y 'La próxima piel' en 2016. Por su parte, Blanca Portillo ha sido nominada cuatro veces, mientras que para Petra Martínez, con 77 años, se trata de su primera nominación en los Goya.