Los exhibidores estrenan y reabren 153 pantallas de cine durante 2019, con una inversión de 100 millones de euros

MADRID, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los exhibidores de cine españoless han invertido a lo largo de 2019 un total de 100 millones de euros en nuevos complejos e instalaciones, poniendo a disposición del público 153 nuevas pantallas con la inaguración de nueve locales -con un total de 45 pantallas- en Madrid, Castellón, Valencia, Cuenca, Sevilla, Huelva y Ciudad Real; y la reapertura al público de diez cines de Madrid, Valencia, Barcelona, Bilbao, Lugo y Murcia, lo que supone un total de 89 pantallas.

Así se recoge en el estudio 'Las salas de cine. Datos y Cifras', en el que la Federación de Cines de España (FECE), además de poner de manifiesto la inversión en la mejora de los locales de cine, analiza el nivel de asistencia a los mismos durante 2019, así como la recaudación total obtenida, los fines de semana de mayor asistencia, o los mejores estrenos internacionales y nacionales, entre otros aspectos.

El presidente de FECE, Juan Ramón Gómez-Fabra, ha destacado que 2019 ha sido un "año histórico" para las salas de cine, debido a que registraron un total de 105,5 millones de espectadores, un ocho por ciento más que en 2018, con una recaudación de 624,1 millones de euros, un siete por ciento más que en el ejercicio anterior.

En este sentido, el informe revela que la asistencia a las salas de cine ha aumentado en un 37 por ciento desde 2013, año en el que la cifra de público cayó hasta los 76,9 millones, hasta 2019, recuperando cerca de 30 millones de espectadores en seis años. Además, Madrid (20,77 millones), Cataluña (18,78 millones) y Andalucía (17,03 millones) han sido las comunidades autónomas que más espectadores han registrado en sus salas.

El estudio apunta también que España es el país de los principales mercados europeos que protagoniza una mayor subida de espectadores en los últimos seis años (37 por ciento); seguido de Francia con un 10,6 por ciento, que además se mantiene líder en número de espectadores con 231,2 millones; y Reino Unido, con un 6,3 por ciento.

Asimismo, el número de españoles que acuden al cine al menos una vez al años se ha incrementado en 3,8 puntos, pasando del 54 por ciento durante el periodo 2014/2015 al 57,8 por ciento entre 2018 y 2019, una cifra que se sitúa por encima de la media europea del 50 por ciento.

LA BAJADA DEL IVA, UNA NECESIDAD PARA POTENCIAR LA INVERSIÓN

Para Gómez-Fabra, la bajada del IVA del 21 por ciento al diez por ciento sí ha influido en el incremento de espectadores a lo largo de 2019, aunque ha reconocido que se trataba más de una "necesidad económica para las salas de cine" que ha permitido "potenciar la motivación para invertir".

"Las condiciones económicas que estábamos viviendo hacían poco motivamente invertir en salas de cine. Ese cambio, junto con la superación de una parte de la crisis ha dado una vuelta a la motivación inversora que estamos viviendo actualmente", ha subrayado.

Por su parte, el vicepresidente de FECE y CEO de Yelmo en España, Fernando Évole, ha apuntado que los resultados obtenidos en 2019 demuestran que el impacto de las plataformas digitales no ha afectado a las salas de cine, al tiempo que ha señalado que el "mejor cliente del cine es también el mejor cliente de las plataformas digitales".

Para Évole, el cine y el uso de las plataformas digitales en casa son "experiencias distintas", por lo que ha puntualizado que "no es lo mismo" estar en casa que vivir una "experiencia social, de ocio y de entretenimiento " fuera.

"Cuando han ido saliendo ofertas de entretenimiento en casa, siempre se habla del fin de los cines y siempre ha resistido a la televisión, al VHS, al DVD, a las televisiones por cable y ahora a las plataformas digitales. En todas esas fases el cine siempre ha permanecido porque es un acto social de ocio y entretenimiento", ha puntualizado.

Gómez-Fabra ha añadido que la principal "losa" que ha impactado en el cine ha sido la piratería, especialmente durante los años de la crisis, y ha mostrado su satisfacción porque, a pesar de que siga existiendo, no sea tan "catastrófica y llamativa" como entonces.

'EL REY LEÓN', LA PELÍCULA MÁS VISTA EN ESPAÑA EN 2019

Así, las películas más vistas en 2019 fueron 'El Rey León' y 'Padre no hay más que uno', con una recaudación de 37 millones y 14 millones de euros respectivamente; mientras que 'Vengadores: Endgame', se consagró como el mejor estreno internacional con 10,4 millones de euros recaudados, y 'Si yo fuera rico', con 2,1 millones de euros recaudados en su primer fin de semana, como el mejor estreno a nivel nacional.

El fin de semana más destacado del año fue el del 26 al 29 de abril, en el que se obtuvieron 14 millones de euros de recaudación, que coincidió con el estreno del último filme de la saga de Los Vengadores. De este modo, Gómez-Fabra ha resaltado su intención de recuperar los hábitos de consumo de ir al cine más que fomentar que una película se convierta en un evento temporal con la que se recaude "un dineral" mientras el resto pasan "desapercibidas" porque, a su juicio, existe "mucha más calidad" más allá de las películas que concentran unas "cifras explosivas" en momentos determinados.

Asimismo, un total de 27 películas alcanzaron el primer puesto semanal, siendo 'Joker' la película que más semanas consecutivas -seis- ocupó esta posición en la taquilla.

Entre los contenidos alternativos que se proyectaron en pantalla grande durante 2019, destacan los documentales 'Bring the soul: the movie', 'Dantza', 'Amazing Grace', 'Apolo 11' y 'Pintores y reyes del Prado'; así como las reposiciones de 'Mi vecino Totoro', 'Los Goonies', 'Matrix', 'La princesa prometida' y 'La lista de Schindler'.

En la categoría de conciertos, ópera y ballet se encuentran 'BTS Love yourself in Seoul', 'Metallica & San Francisco Symphony', 'ROH: La Traviata', 'ROH: La fuerza del destino' y 'ROH: Don Quijote, ballet'. A estos contenidos se suman también Eurovisión 2019, 'League of Legends World Championship 2019' y 'Friends 25th'.

Desde FECE también han mostrado el compromiso de las salas de cine con la transición ecológica y el medio ambiente, por lo que en el informe han presentado distintas líneas de acción entre las que se encuentra la implantación del cine digital, con la eliminación de triaje, uso de proyectores más eficientes y envíos de contenido por fibra y vía satélite.

A estas medidas se suma el ahorro energético, traducido en el empleo de tecnología Led o grifos de bajo consumo; la incorporación de energías renovables; la reducción y la eliminación de plásticos de un solo uso; así como las campañas de concienciación sobre reciclaje y separación de residuos con ciclos de temática mediambiental dirigidos a colegios, entre otras acciones.