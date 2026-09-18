Fatih Akin inaugura la Sección Oficial de San Sebastián: "La política busca poder y extender el miedo"

Archivo - Fatih Akin en una imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

El cineasta alemán de ascendencia turca presenta 'Ghost Song', una película "espiritual" que habla sobre el amor, la vida y el duelo

SAN SEBASTIÁN, 18 Sep. (del enviado especial de Europa Press, Francisco Serrano) -

El cineasta alemán Fatih Akin ha asegurado que el único objetivo que tiene la política es "llegar al poder" y cuando eso ocurre el siguiente objetivo es "extender el miedo". Así lo ha manifestado durante la presentación en el Festival de San Sebastián de 'Ghost Song', película que ha inaugurado este viernes la Sección Oficial a concurso de la 74.ª edición del certamen.

"Lo que hace la política en el mundo es simplemente codicia. Es una manera de llegar al poder, no se trata de hacer un país mejor ni más limpio. Su único objetivo es conseguir poder y con él extienden el miedo", ha afirmado el cineasta, que ha admitido que en la actualidad "es mucho más fácil expandirlo", tras ser preguntado por la importancia de mostrar en pantalla con "dignidad y belleza" a las mujeres árabes y al islam en un momento en el que "la extrema derecha y los discursos de odio están tomando posiciones".

Al respecto, ha agregado que el miedo "es fácil de contagiar" y ha explicado que ocurre cuando se venden productos más caros de lo habitual en un determinado momento o "cuando se hace una guerra aquí o allá". "Es cosa de culpar a uno o a otro y de encontrar una cabeza de turco. Y ya está, se acabó. En el pasado fueron los judíos, pero ahora yo no veo a nadie a quien culpar, salvo a la clase política", ha manifestado.

En este sentido, Akin ha defendido que la realidad que observa en la calle está alejada de la que transmiten determinados discursos políticos. "Este es el mundo en el que vivimos. Hay muchos mundos, muchas verdades, y también muchas falsas noticias, más falsas noticias que verdades", ha señalado el director, que ha diferenciado entre "el mundo de los políticos, el de la televisión, el de las redes sociales" y "el mundo de la calle".

"Cuando salgo a la calle, y me gusta salir a la calle, me gusta subirme al autobús, observar a la gente, ver qué ropa lleva. Y cuando salgo a la calle de esta manera, veo a personas del mundo entero", ha explicado.

'GHOST SONG, UNA PELÍCULA "ESPIRITUAL"

El director ha explicado que considera 'Ghost Song' una película "espiritual", algo relacionado con su propia educación en el seno de una familia musulmana "muy religiosa". "La religión siempre fue un tema importante en casa. Luego, al cabo de un tiempo, cambié de religión. El cine se convirtió en mi religión", ha relatado.

"Las películas y el teatro se convirtieron en mi mundo. Fueron como mi mezquita", ha señalado Akin, quien ha asegurado que, pese a ese cambio, nunca perdió "la conexión espiritual" que le inculcaron sus padres.

A partir de ahí, el cineasta buscó que la espiritualidad de la película pudiera trascender culturas y religiones. "El cine debería traspasar fronteras. Debería ser accesible para diferentes culturas", ha defendido.

El cineasta también ha vinculado la película con la muerte y el duelo, temas que han cobrado especial importancia en su vida a medida que ha experimentado la pérdida de personas cercanas. "Hacer una película como esta, por supuesto, también es una manera de gestionar la muerte", ha afirmado.

En el caso de 'Ghost Song', considera que puede ser "un elemento sanador". La cinta cuenta la historia de Farasha y Faris, quienes tienen 20 años cuando se conocen en una fiesta de graduación, pero Farasha muere esa misma noche. Negándose a separarse de él, descubre un modo de cruzar la frontera entre mundos: durante 40 noches, y solo 40, puede encontrarse con Faris en sus sueños. Y así su amor sigue creciendo, hasta la última noche.

LOS 40 DÍAS COMO RITUAL

La película incorpora los rituales vinculados al duelo, entre ellos los 40 días posteriores a la muerte. Akin ha explicado que esta idea procede también de una experiencia personal, ya que cuando murió su padre, mientras estaba rodando una película, decidió vestir de negro durante 40 días.

"Me creé mi propio ritual. Y cada mañana tenía una nueva camiseta limpia, pero siempre negra, y fue mi manera de mostrar que sufría", ha relatado. Según ha explicado, esa decisión permitía además que las personas de su entorno entendieran su dolor y lo trataran "con respeto" y fueran amables con él.

El director ha defendido que los rituales pueden servir para "mantener un orden" y evitar que el dolor "explote", de manera que pueda canalizarse. En la rueda de prensa, Akin ha revelado que 'Ghost Song' fue concebida inicialmente en color, pero que terminó decantándose por el blanco y negro durante el proceso de montaje.

El director ha explicado que las primeras imágenes obtenidas en laboratorio se alejaban de las gamas cromáticas que tenía en mente y le resultaban poco inspiradoras. Por ello, pidió a su editor que eliminara el color durante el montaje.

"Fue un proceso de edición muy largo. Llevo meses acostumbrándome al blanco y negro que confirma el existencialismo de la película, mientras que la de color refuerza la historia de amor", ha detallado.