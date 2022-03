El Festival de cine del Sáhara anuncia una edición internacional en octubre "con más determinación que nunca"

"La decisión nos ha cogido por sorpresa", asegura la directora de FiSahara, que critica el cambio de postura del Gobierno de Sánchez

MADRID, 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Cine del Sáhara (FiSahara) ha anunciado que tendrá una edición en octubre "con más energía, ilusión y determinación que nunca", tras el "peligroso" reconocimiento del presidente de Gobierno español, Pedro Sánchez, al plan de "autonomía para el Sáhara" que exigía Marruecos.

"Vamos a celebrar esta edición, que en breve contará con lema y fechas definitivas, para que sea un altavoz que permita hablar al pueblo saharaui", ha señalado en declaraciones a Europa Press la directora ejecutiva del festival, María Carrión. En la última edición, celebrada en el Círculo de Bellas Artes, en Madrid, no se pudo contar con artistas internacionales y en 2020 no se celebró debido a la pandemia.

"El FIS es una ventana hacia fuera del cine saharaui, que cada vez es más abundante y popular, pero también es importante esa presencia internacional de cineastas de derechos humanos, que en esta siguiente edición va a ser tan importante", ha remarcado Carrión, para quien la postura del Gobierno español le genera "un poco de vergüenza".

"La decisión nos ha cogido por sorpresa, no vemos bien que el Gobierno español se decante por una solución no pactada con las personas afectadas. Es una decisión peligrosa, aparte de ser ajena al espíritu internacional de todo lo acordado", ha señalado la directora ejecutiva del FIS.

Carrión ha recordado que el FIS se celebra en un campamento de refugiados, ya que está "prohibido" por Marruecos, y las peliculas que se han podido proyectar "de lo que pasa en el Sáhara ocupado se han filmado en la clandestinidad, con todo el riesgo que eso supone, de cárcel o deportaciones".

"Los saharuis que han hecho ese cine están siendo perseguidos o acosados", ha añadido, para luego resaltar las dificultades de poner en marcha un festival como este en un campamento de Tinduf "donde todo es más difícil, desde construir las pantallas hasta quedarse sin luz".

"Pero realmente el anuncio de Sánchez no nos produce una dificultad adicional para celebrar el festival, ya que así se habla del Sáhara y esperamos que toda esa indignación sirva para que a la gente le apetezca venir y solidarizarse. Somos un festival que se centra en la cultura y todo lo que no se puede hacer en el Sáhara occidental ocupado por Marruecos, sí en un festival donde no existe censura ni represión", ha concluido.

"TRAICIÓN" Y EL "MAYOR ERROR DE LA LEGISLATURA" DE SÁNCHEZ

Previamente, el FIS ha calificado en sus redes sociales este anuncio de "traición y el mayor error de la legislatura" de Sánchez. Además, se han hecho eco de una carta escrita por los actores Javier y Carlos Bardem, publicada en 'Infolibre', en la que también hablan de la "traición" al pueblo saharaui.

"¿Qué pueden importar las reclamaciones legitimas de un pueblo que fue colonizado y abandonado por España, invadido por Marruecos, asesinado y bombardeado en su huida hacia la Hammada, el desierto del desierto, torturado y encarcelado diariamente en sus territorios ocupados? Nada. Da igual que el derecho internacional avale sus reclamaciones de independencia, su derecho a existir como pueblo", llegan a cuestionar los actores.