El Festival de San Sebastián arranca este viernes con Brad Pitt como reclamo en la despedida de Rebordinos como director

El director del Festival de San Sebastián, José Luis Rebordinos (d), y la subdirectora del Festival, Maialen Beloki (i), - Unanue - Europa Press

MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Festival de San Sebastián arranca este viernes, 18 de septiembre, su 74 edición, que se desarrollará hasta el próximo 26 de septiembre, con una de las mayores concentraciones de estrellas de los últimos años y con nombres como Brad Pitt, Penélope Cruz, Orlando Bloom, Rami Malek, Jeremy Irons o Ricardo Darín entre los rostros que pasarán por la ciudad donostiarra.

La cita también destacará porque será la última edición con José Luis Rebordinos como director del certamen, antes de que Maialen Beloki asuma el cargo en solitario en 2027.

De esta manera, Rebordinos pondrá punto y final a su etapa tras 15 años al frente en los que el Zinemaldia se ha consolidado entre los festivales de clase A, donde sobresalen Cannes o Venecia. Su mandato está atravesado por la pandemia de 2020, una de las mayores huelgas de Hollywood de las últimas décadas y un escenario internacional marcado por distintos conflictos bélicos.

La inauguración tendrá lugar este viernes con la gala que presentarán las actrices Fariba Sheikhan y Mariona Terés, con la colaboración de Cayetana Guillén-Cuervo, antes de la proyección de 'Geister / Ghost Song', de Fatih Akin, que competirá por la Concha de Oro.

Esta primera cita servirá para entregar el Premio Donostia al cineasta alemán Werner Herzog, mientras que Naomi Watts recogerá el suyo el sábado 19 de septiembre, en una gala previa a la proyección de 'The Housewife'. El tercer gran reconocimiento de la edición será el Gran Premio FIPRESCI a 'One Battle After Another', de Paul Thomas Anderson, que se entregará también en la gala inaugural.

BRAD PITT, PENÉLOPE CRUZ, ORLANDO BLOOM Y RICARDO DARÍN

La alfombra roja contará con una nutrida representación internacional. Brad Pitt regresará al Festival para presentar, fuera de concurso, 'Heart of the Beast (En el corazón de la bestia)', dirigida por David Ayer, un thriller de aventuras en el que interpreta a un oficial retirado de las Fuerzas Especiales atrapado en Alaska junto a su antiguo perro de combate.

La presencia de Pitt se suma a la de Orlando Bloom, que acompañará a Werner Herzog en la presentación de 'Bucking Fastard'; Marion Cotillard, que acudirá junto a Nicole Garcia por '7h40 ce matin-là / Milo'; y Penélope Cruz, que forma parte de la amplia representación española de la edición.

También estarán en Donostia Rami Malek, Jeremy Irons, Vincent Lindon, Noémie Merlant, Lali Espósito, Mercedes Morán, Dolores Fonzi, Lena Olin, Nahuel Pérez Biscayart y Marcelo Subiotto, entre otros. Ricardo Darín, protagonista del cartel oficial de esta 74 edición, regresará a la ciudad en la recibió el Premio Donostia en 2017.

CONCHA DE ORO

La competición por la Concha de Oro estará presidida por el cineasta Ira Sachs, acompañado en el jurado por el director Genki Kawamura, la guionista Catherine Paillé, las actrices Alice Braga y Patricia López Arnaiz, el actor Bill Skarsgard y el productor Mike Goodridge.

Entre los 17 títulos que competirán por el máximo galardón figuran los nuevos trabajos de Fatih Akin, Roberto Bueso, Fred Cavayé, Jesse Eisenberg, Nicole Garcia, Mikel Gurrea, Amanda Kernell, Pablo Larraín, Mike Leigh, Gabriel Martins, Hans Petter Moland, Benjamín Naishtat, Javier Ruiz Caldera y Yesim Ustaoglu.

EL CINE ESPAÑOL BUSCA LA 4ª CONCHA DE ORO CONSECUTIVA

El cine español contará con tres películas en la competición principal: 'El mal padre', de Roberto Bueso, protagonizada por Eduard Fernández; 'Sants', de Mikel Gurrea, con Victoria Luengo, Ariadna Gil y Eulàlia Ramón; y '5 minutos más', de Javier Ruiz Caldera, con Javier Cámara, Berto Romero y Belén Cuesta.

Fuera de concurso, la Sección Oficial acogerá además 'El castillo', serie creada por Isabel Peña y Eduardo Villanueva y dirigida por Elena Martín Gimeno y Sandra Romero, que se adentra en el mundo de la prostitución y la explotación sexual a través de una investigación policial sobre varios clubes de carretera.

La presencia española se amplía con películas como 'Azken Agurra', 'Ruega por nosotras', 'Sacamantecas' y 'Bajañí', dentro de las Proyecciones Especiales, además de 'Más allá de la Sociedad'. En New Directors competirán, entre otros, Jaime Lorente, que debuta en el largometraje con 'El mal hijo', y Javier Giner, que presenta 'Esta soledad'.

'NAZA' Y EL ECO DE GAZA

Como ya ocurrió en la pasada edición con 'La voz de Hind Rajab', la situación en Gaza volverá a tener presencia en el Festival a través del cine. En esta ocasión, el foco estará puesto especialmente en 'NAZA', documental de los cineastas israelíes Yuval Abraham y Rachel Szor que llega a San Sebastián después de su estreno mundial en Venecia.

La película, producida por 'The Guardian' y JW Films y con Jonathan Glazer como productor ejecutivo, forma parte de Perlak y competirá por el Premio del Público Ciudad de Donostia-San Sebastián. El filme aborda, a través de testimonios de miembros de los servicios de inteligencia y del Ejército israelí, los sistemas utilizados en las operaciones militares en Gaza y las consecuencias sobre la población civil.

La llegada de 'NAZA' a San Sebastián se produce además después de la fuerte repercusión que tuvo en Venecia y de la polémica generada en Israel. El ministro de Cultura israelí, Miki Zohar, ha pedido la retirada de la ciudadanía israelí a sus directores. Así, 'NAZA' supondrá uno de los posibles focos de debate político de una edición en la que el Festival volverá a acoger obras que abordan conflictos, memoria y cuestiones sociales desde diferentes perspectivas.

Por ejemplo, el Festival también acogerá la presentación de 'Cuelgamuros', que recoge las primeras imágenes grabadas por una cámara de televisión en el interior de las criptas de Cuelgamuros. Este estreno llega por el acuerdo del Zinemaldia con el Comisionado para la Celebración de los 50 años de España en Libertad. El pasado 11 de septiembre los benedictinos del Valle de los Caídos advirtieron en un comunicado de que "en ningún momento" han autorizado a RTVE para grabar el interior de las criptas y exigieron que se preserve "escrupulosamente" la dignidad de todos los fallecidos.

PERLAK, PARADA DE 'LA BOLA NEGRA' CAMINO DE LOS OSCAR

Por otro lado, la sección Perlak reunirá algunos de los títulos más esperados del certamen después de su paso por otros festivales. En concreto, se proyectará 'La bola negra', dirigida por Javier Calvo y Javier Ambrossi, trabajo que les valió el Premio a la Mejor Dirección en el Festival de Cannes y que ha sido seleccionado por la Academia de Cine para representar a España en los Osar.

La sección incluirá trabajos de cineastas como Andrey Zvyagintsev, Lukas Dhont, Hamaguchi Ryusuke, Hong Sang-soo, Cristian Mungiu, Martin McDonagh, Nanni Moretti, Pawel Pawlikowski, Ira Sachs o Diego Luna, entre otros.

'NAZA' compartirá espacio con películas como 'Minotaur', de Andrey Zvyagintsev; 'Juste une illusion', de Olivier Nakache y Éric Toledano; y otras producciones que competirán por el Premio del Público Ciudad de Donostia-San Sebastián. En total, serán 16 las películas de Perlak que optarán a este reconocimiento, patrocinado por el Ayuntamiento de San Sebastián y elegido mediante votación del público.

Más allá de la competición, el Festival volverá a desplegar su habitual programación en Zabaltegi-Tabakalera, Horizontes Latinos, New Directors, Made in Spain, Zinemira, Culinary Zinema y las proyecciones del Velódromo.