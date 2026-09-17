Orlando Bloom, Werner Herzog y Jeremy Irons, primeras estrellas en llegar al 74 Festival de Cine de San Sebastián

Cartel de la 74 edición del Festival de San Sebastián - SSIFF

SAN SEBASTIÁN, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El actor Orlando Bloom, el cineasta alemán Werner Herzog -que recibirá este viernes un Premio Donostia- y el también actor Jeremy Irons son algunas de las primeras estrellas que recibirá el 74 Festival Internacional de Cine de San Sebastián, que se desarrollará en la capital guipuzcoana entre este viernes y el sábado 26.

Bloom llegó al Hotel María Cristina de la capital guipuzcoana este pasado jueves a primera hora de la tarde, donde ya le esperaban algunos fans. Esta tarde se espera a Herzog, Irons y a los miembros del jurado oficial con Ira Sachs, su presidente, al frente.

Durante estos ocho días de Zinemaldia desfilarán por sus alfombras rojas más estrellas como Brad Pitt, que presentará el miércoles 'En el corazón de la bestia', de David Ayer; Naomi Watts, segundo Premio Donostia de esta edición; el actor Ricardo Darín, imagen del cartel de esta edición; el actor, director y productor mexicano Diego Luna; o las actrices Marion Cotillard y Penélope Cruz, entre otros muchos.

En total, diecisiete películas competirán en la Sección Oficial del certamen por la Concha de Oro y se proyectarán 263 títulos de 47 países.

Será, además, la última edición con dirección de José Luis Rebordinos (Errenteria, 1961), al que relevará en el cargo a partir del próximo año una de las actuales subdirectoras, Maialen Beloki.

En cuanto a los jurados, el de Sección Oficial lo preside el director, guionista y productor Ira Sach, al que acompañan el director y escritor japonés Genki Kawamura, la guionista Catherine Paillé, las actrices Alice Braga y Patricia López Arnaiz, el actor Bill Skarsgard y el productor Mike Goodridge.

Competirán en esta sección del 74 Zinemaldia, en la que la actriz Carmen Machi recibirá el Premio Nacional de Cinematografía este sábado, 'Geister/ Ghost Song' de Fatih Akin; '5 minutos más/ 5 More Minutes' de Javier Ruiz Caldera; '7h40 ce matin-là/ Milo' de Nicole GArcia; 'Artakelan/ What Remains' de Yesim Ustaoglu; 'Bian jing/Border' de Ah Biao; 'The Debut/ El Debut' de Jesse Eisenberg; 'Glaxo' de Benjamín NAishtat; 'Garrat du váimmu/ Brace your heart' de Amanda Kernell; 'Krux' de Tony Vahl; y 'El mal padre' de Roberto Bueso.

También entrarán en concurso 'Markens grode/ Growth of the Soil' de Hans Petter Moland; 'Mis muertos tristes/ My Sad Dead' de Pablo Larrain; 'Les Misérables/ Los Miserables' de Fred Cavayé; 'Muyou no hito/ In My Father's Room' de Maha Harada; 'Sants/Saints' de Mikel Gurrea; 'Tender Loving Care' de Mike Leigh; y 'Vicentina pede desculpas/ On Behalf of My Son (Las disculpas de Vicentina)' de Gabriel Martins.

La gala de inauguración, este viernes a las 20.30 horas en el Kursaal donostiarra, en la que Werner Herzog recibirá un Premio Donostia de manos de Orlando Bloom, estará conducida por las actrices Fariba Sheikhan y Mariona Terés.

"NERVIOS"

El director del Festival de San Sebastián, José Luis Rebordinos, ha asegurado este jueves que no está "nervioso" ante el inminente inicio de esta edición, la última en la que estará al frente del Zinemaldia, pero ha señalado que sí tiene "presión" porque "van llegando los invitados, hay más de 5.000 acreditados y casi 700 proyecciones".

En esa línea, ha manifestado que lo vive "como un año más", ya que lo ha estado preparando junto a su equipo como "una edición normal". "Es una locura la cantidad de trabajo cuando nos sentamos a ver la agenda", ha dicho, al tiempo que ha explicado que comparte con las dos subdirectoras, Maialen Beloki y Lucía Olaciregi, las tareas porque "hay días que hasta dividiéndonos para poder ir, no llegamos".

Además, ha apuntado que "esa tensión de empezar es muy fuerte, no para hasta el último día", ya que, pese a que el festival finaliza el sábado, "el domingo estamos despidiendo jurados, estamos prácticamente todo el día liados, el lunes yo estoy en Bilbao presentando un ciclo de festival, y no sé si es el martes o el miércoles, en Pamplona, pero bueno, es parte del juego y es una parte muy bonita". Asimismo, ha reconocido que le gusta "ver cómo la gente recibe las películas y recibir amigos que igual solo les veo tres veces al año".

Por su parte, Maialen Beloki sí ha manifestado sentirse "nerviosa" y ha destacado que "este año un poquito más, porque yo le voy a echar mucho de menos -a Rebordinos-".

"Para mí, sí que es un festival especial, porque es el último que voy a hacer con José Luis, que me hace mucha ilusión y me da mucha pena a la vez, y a la vez también cambiar un poco mis responsabilidades. Hay nervios, pero creo que están más o menos bajo control", ha expresado, al tiempo que ha subrayado que "es humano tener un poquito de vértigo ante las cosas nuevas".

Rebordinos ha destacado también la expectación que genera la llegada de las estrellas como Orlando Bloom, Werner Herzog, Jeremy Irons o Naomi Watts, y ha resaltado especialmente la de 'La bola negra', de Los Javis, que "va a ser como si vinieran, yo qué sé, Scorsese y Robert De Niro juntos".

"Va a ser una locura, jamás he visto, en 15 años creo que no he visto una expectación tal, de verdad, es increíble, y me alegro, porque bueno, eso quiere decir que es nuestra película preseleccionada a los Oscars y que parece que sale con mucha expectación", ha opinado.