El filme The Vanished inaugurará la XI edición del Festival de Cine Coreano de Madrid

Publicado 16/08/2018 15:01:14 CET

MADRID, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El filme 'The Vanished' será el encargado de inaugurar, el 30 de agosto, la XI edición del Festival de Cine Coreano que, organizado por el Centro Cultural Coreano, en colaboración con la Filmoteca Española y la Korean Film Council (KOFIC), tendrá lugar del 30 de agosto al 2 de septiembre en el Palacio de la Prensa de Madrid, según ha informado el centro.

Asimismo, la inauguración contará con la presencia del Embajador de la República de Corea, Hong-Jo Chun, junto a otros diplomáticos entre otras instituciones.

Según precisa la institución, el festival ofrecerá distintos géneros, desde thriller hasta drama histórico, pasando por la comedia, la acción y un par de cintas "imprescindibles" de cineastas "consagrados" que pasaron por las muestras de cine "más prestigiosas del mundo como Cannes y Sitges".

Así, estará dividido en tres secciones: Thrillers, Éxitos de Taquilla y Las dos Coreas, y contará con un total de 6 largometrajes: 'The Vanished' (2018), 'Hide and Seek' (2013), 'Asesinos' (2015), 'Tren a Busan' (2016), 'Lazos de guerra' (2004) y 'On the Pitch' (2010).

Las entradas ya están disponibles a un precio de 4 euros, con posibilidad de conseguir un bono de 3 entradas a un precio de 10 euros, en la taquilla del cine, las páginas on line de venta de entradas y a través de la web de https://super8.es/festival-cine-coreano.