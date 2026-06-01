La Filmoteca Española, Medalla de Honor 2026 de la Academia de Bellas Artes

Palacio Marqués de Perales. - REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES

MADRID, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando ha concedido a la Filmoteca Española su Medalla de Honor, en reconocimiento a "una trayectoria fundamental en la preservación, restauración y difusión del patrimonio cinematográfico español".

La candidatura ha sido presentada por la fotógrafa Isabel Muñoz, el historiador del arte Víctor Nieto, y el director de cine Manuel Gutiérrez Aragón. Los firmantes avalaron su propuesta defendiendo el "espléndido" trabajo realizado por dicha entidad en beneficio del Patrimonio Audiovisual Español, desde una triple finalidad de su conservación, restauración y difusión.

"Hasta convertirse, mediante su prolongada y decisiva labor, en un centro de inexcusable referencia dentro del panorama cultural de nuestro país", agregan los firmantes.

La Academia ha destacado la importancia de reconocer públicamente una labor "no siempre suficientemente valorada", pero esencial para la protección del patrimonio audiovisual español. Asimismo, destaca que la futura Ley del Cine prevé reforzar el reconocimiento institucional de Filmoteca Española como Bien de Interés Cultural.

Con esta propuesta, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando reafirma su compromiso histórico con la defensa y promoción de las instituciones y creadores que contribuyen de manera decisiva al enriquecimiento cultural de la sociedad española.

La Medalla de Honor de la Corporación, creada en el año 1943, se concede con carácter anual a una persona o entidad española o extranjera que se haya distinguido de modo sobresaliente en el estudio, promoción o difusión de las artes, en la creación artística o en la protección del patrimonio histórico, cultural y natural.

Creada por Decreto el 13 de febrero de 1953 bajo el nombre de Filmoteca Nacional de España, la institución nació con la misión de conservar la memoria audiovisual del país. Desde entonces, su labor se ha consolidado como una referencia imprescindible dentro del panorama cultural español.

Actualmente, Filmoteca Española custodia cerca de 50.000 películas, así como unas 12.000 todavía precatalogadas, lo que supone más de 600.000 rollos de celuloide, además del archivo íntegro del NO-DO, compuesto por 70.500 documentos audiovisuales que testimonian varias décadas de la historia cinematográfica y social de España.

A este patrimonio se suman libros, revistas, fotografías y colecciones especializadas adquiridas o donadas a lo largo de los años. La institución desarrolla su actividad desde tres sedes principales: el Palacio del Marqués de Perales, sede administrativa; el histórico Cine Doré, emblemático espacio de exhibición cinematográfica en Madrid; el Centro de Conservación y Restauración de Fondos Fílmicos 'Carlos Saura', en Pozuelo de Alarcón; y el denominado 'Voltio', un espacio subterráneo anexo a él, especialmente acondicionado para preservar materiales realizados en nitrato de celulosa, entre ellos gran parte del escaso cine mudo español conservado.

La Real Academia de Bellas Artes de San Fernando ha colaborado estrechamente con la institución en ciclos bianuales como 'Las Bellas Artes en el Cine' (2022), 'Compositores académicos del cine español' (2024) y 'El Museo, protagonista'. Estas iniciativas han reforzado los vínculos entre ambas entidades y consolidado una colaboración con vocación de continuidad.