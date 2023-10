'Five Nights al Freddy's', 'Suegros de alquiler' y 'Saben aquel' llegan esta semana a los cines

Fotograma de 'Five Nights al Freddy's'

Fotograma de 'Five Nights al Freddy's' - UNIVERSAL PICTURES

MADRID, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los estrenos de esta semana se adelantan a este miércoles con motivo del festivo de Todos los Santos y a los cines llega 'Saben aquel', el documental de David Trueba sobre el humorista Eugenio. La cinta de terror y ciencia ficción 'Five Nights al Freddy's', la comedia 'Suegros de alquiler', 'Vidas pasadas' y 'Juniper' estarán también en la cartelera de esta semana.

El videojuego de terror 'Five Nights al Freddy's' llega este miércoles a la gran pantalla bajo la dirección de Emma Tammi y con Josh Hutcherson, Elizabeth Lail, Piper Rubio y Kat Conner Sterling como protagonistas. En la película Five Nights al freddy's sigue a un atormentado vigilante de seguridad que comienza a trabajar en una pizzería. En su primer día se dará cuenta de que no será fácil sobrevivir al turno de noche.

David Tueba escribe y dirige 'Saben aquel', el biopic sobre Eugenio Jofra que abordará los primeros años de la trayectoria artística del humorista catalán que interprerá David Verdaguer. El documental arranca en la Barcelona de finales de los 60 cuando Eugenio Jofra, un joven joyero, conoce a Conchita en un autobús de línea. Los dos comienzan la historia de amor de sus vidas y una carrera musical con 'Els dos'. Pero pronto Eugenio se convierte en un fenómeno del humor. Entre los dos construirán al personaje: las gafas, la camisa negra, el taburete, los cigarrillos y el vaso de tubo, que se convertirá en un éxito inesperado en una España deprimida que busca desesperadamente reírse con ese singular cómico que empieza todos sus chistes con 'Saben aquell...'.

Philippe Lacheau dirige 'Suegros de alquiler', uno de los éxitos del año en la cartelera francesa. Una comedia desenfadada que amasó más de 33 millones de euros en su recorrido nacional y se vio en 680 cines. Después de cerrar su agencia de coartadas y prometerle a su novia Flo que nunca volvería a mentirle, la nueva vida de Greg se había vuelto tranquila, aunque no por mucho tiempo. Cuando decide proponerle a Flo que se case con él, Greg se encuentra contra las cuerdas porque tiene que presentar a su familia. Pero sabe que entre su padre corrupto y su madre exactriz, podrían arruinar su futuro matrimonio.

'Vidas dramáticas' es un drama romántico dirigido por Celine Song en el que dos amigos de la infancia con una fuerte conexión, se separan cuando la familia de Nora emigra desde Corea del Sur. Dos décadas más tarde se reencontrarán en Nueva York durante una semana que les enfrentará al amor, el destino y a las elecciones que componen una vida.

Mattehew J. Saville dirige 'Juniper', una película sobre la decisión como personas de vivir y de morir, sobre cómo afrontar el dolor y aceptar la vida. Cuando un adolescente autodestructivo vuelve a casa del internado, descubre que tiene que cuidar de su abuela y se desata una guerra de voluntades que hará que él vuelva a aferrarse a la vida y ella pueda afrontar su propia muerte.

Seleccionada para representar a Brasil en la categoría de mejor película internacional en los premios Oscar de 2024, 'Retratos fantasma' se podrá ver en España tras haber participado en varios festivales internacionales. Escrita y dirigida por Kleber Mendonça Filho, la película cuenta cómo, al igual que en tantas ciudades del mundo a lo largo del siglo XX, millones de personas fueron al cine en el centro de Recife. Con el paso del tiempo, las ruinas de los grandes cines revelan algunas verdades sobre la vida en sociedad.

'Hay una puerta ahí' retrata el nacimiento de una amistad entre dos hombres, mientras uno ayuda al otro a morir. La aceptación del dolor, el sentido del humor, la familia y los amigos, las ideas y las creencias, la vida y el final, atravesarán el tiempo que Fernando y Enric conversaron a través de dispositivos electrónicos, separados por un océano, en mitad de una pandemia que nunca permitió que se pudieran encontrar.

Y 'Bill Kwai y el asalto al museo' llega este viernes a los cines para el público infantil.