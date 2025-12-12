FlixOlé estrena 'Los tramposos' y una colección de cine español de picaresca - FLIXOLÉ

MADRID, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

FlixOlé estrena 'Los tramposos', comedia de 1959 en la que Tony Leblanc y Antonio Ozores dan vida a una suerte de "Lazarillos" del mundo moderno. Junto a este estreno, que ya está disponible en la plataforma, FlixOlé ha lanzado una colección de 20 títulos del cine español de picaresca, que comprende adaptaciones de algunas de las primeras novelas del género, como 'El Lazarillo de Tormes', 'La Celestina' o 'El libro de buen amor'.

'Los tramposos', dirigida por Pedro Lazaga, muestra el día a día de Virgilio (Leblanc) y Paco (Ozores), dos estafadores que se dedican al engaño en el Madrid de finales de los 50 con la ayuda de "el Bajito" (Venancio Muro). Recordada por secuencias como "el timo de la estampita", rodada en las inmediaciones de la Estación de Atocha, la capital se convierte en la película en un escaparate ideal para perpetrar toda clase de timos, con localizaciones exteriores en Príncipe Pío, el Casino de Madrid o la plaza de toros de Las Ventas.

En el filme, llega un momento en que los protagonistas deciden entregarse a la vida decente y buscar un empleo. No por los problemas con la justicia que su estilo de vida acarrea, sino por el amor que Virgilio siente hacia Julita (Concha Velasco), hermana de Paco y profundamente en desacuerdo con el estilo de vida de ambos.

La película está repleta de caras conocidas del cine español como Laura Valenzuela, José Luis López Vázquez, Juan Calvo, Manolo Gómez Bur o Elvira Quintillá, entre otros. Sus actuaciones, unidas a la dirección del experimentado Pedro Lazaga, con cerca de un centenar de comedias realizadas, y el papel de José Luis Dibildos como productor y guionista, hicieron de 'Los tramposos' una comedia referencial de la década. Una forma de hacer cine que comenzaba a alejarse de los estudios para rodar en la calle.

LA PICARESCA ESPAÑOLA EN EL CINE

'Los tramposos' encabeza una colección que recoge 20 títulos de cine español que siguen la estela de los primeros pícaros. Titulada 'Picaresca española. Del Lazarillo a Los liantes', incluye las dos adaptaciones cinematográficas de la novela iniciática del género: 'El lazarillo de Tormes', película de 1959 dirigida por César Fernández y ganadora del Oso de Oro en el Festival de Berlín, y 'Lázaro de Tormes', una segunda versión dirigida en 2001 por Fernando Fernán Gómez y José Luis García Sánchez, que fue premiada en los Goya en las categorías de mejor guion adaptado y mejor vestuario.

Por su parte, 'La Celestina' también fue llevada al cine en dos versiones distintas: la primera de ellas capitaneada, de nuevo, por César Fernández Ardavín, y la segunda, bajo la dirección de Gerardo Vera y con un reparto encabezado por Penélope Cruz, Juan Diego Botto y Maribel Verdú. 'El libro de buen amor', filme de 1975 dirigido por Tomás Aznar, completa el capítulo de títulos que plasman en imágenes los textos clásicos de literatura picaresca.

Los pícaros de hoy también se han representado en el cine español de distintas formas, pero siempre con la audacia y el instinto de supervivencia que tenía el Lazarillo. Lina Morgan volvió a repetir el timo de la estampita de 'Los tramposos' en 'La llamaban la madrina', cinta de 1973 dirigida por Mariano Ozores.

Ozores retrató esa España de la treta y la desvergüenza en otras películas que también se incluyen en la colección como 'Las dos y media... y veneno' (1959), 'Objetivo: BI-KI-NI' (1968) o 'Los liantes' (1981). A estos títulos les acompañan otros clásicos como 'Se vende un tranvía' de Juan Estérlich, 'Los jueves, milagro' de Luis García Berlanga o 'Los ladrones somos gente honrada' de Pedro Luis Ramírez.