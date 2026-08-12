FlixOlé homenajea al "Chorizo western", con el estreno de cinco películas del oeste dirigidas por españoles - FLIXOLÉ

MADRID, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Este mes de agosto, FlixOlé se entrega al "Chorizo western" y rinde homenaje las películas del lejano oeste dirigidas y producidas por españoles en los años 60 y 70 con cinco estrenos. Este viernes 14 de agosto la plataforma de streaming de referencia del cine español incorpora a su catálogo de 'Alambradas de violencia' (1966), 'Réquiem para el gringo' (1968), 'Manos torpes' (1970), 'La muerte busca un hombre' (1970) y 'Veinte pasos para la muerte' (1970).

Estos cinco estrenos se integrarán en una colección de FlixOlé que también contiene otros títulos de la plataforma como 'Fuerte perdido' (1964), de José Maríe Elorrieta, o 'Cinco pistolas de Texas' (1965), de Ignacio F. Iquino, Juan Xiol. Además de cintas icónicas del western patrio como 'Antes llega la muerte' (1964) de Joaquín Luis Romero Marchent, '¡Viva Carrancho!' (1965), de Alfonso Balcázal, o 'Un dólar para Sartana' (1971), de León Klimovsky.

En total, serán 25 títulos los que integran la colección centrada en el "chorizo western" o "paella western", etiqueta que pretendía poner en valor el trabajo español frente al éxito del "spaghetti western" asociado a Italia.

LOS ESTRENOS MÁS VAQUEROS

Dirigida por Rafael Romero Marchent y con guion de su hermano Joaquín Luis, 'Manos torpes' arranca con el asesinato de un hombre a manos de un cazador de recompensas que hace que el joven hijo del fallecido, interpretado por Peter Lee Lawrence, arrastre rencor y rabia. Tras contraer matrimonio en con su amada, ésta muy cerca de morir. Su salvador es, precisamente, el hombre que asesinó a su padre. Completan el reparto Alberto de Mendoza y Pilar Velázquez.

La conexión hispano-italiana en la dirección entre León Klimovsky y Enzo G. Castellari dio como resultado 'Alambradas de violencia', una cinta protagonizada por Anthony Steffen que sigue los pasos de un cazador de bandidos contratado por una compañía minera para recuperar una importante suma robada por unos forajidos.

Las peripecias de los cazarrecompensas no cesan, pero en 'La muerte busca un hombre', bajo la dirección de José Luis Merino, no es un solo hombre el que se dedica a este oficio, sino que es un matrimonio. Sin embargo, el dominador marido ve cómo su vida se tuerce tras el asesinato de su esposa en una de sus habituales refriegas con los forajidos. Peter Lee Lawrence repite en un elenco con rostros nacionales como Carlos Quiney, María Mahor o Antonio Mayans.

El último de los estrenos de FlixOlé para su colección "chorizo western" es 'Veinte pasos para la muerte', otra alianza entre un realizador español Manuel Esteba y un italiano Antonio Mollica. Encuadrado tras la firma de paz que dio fin a la Guerra de Secesión, este título nos presenta a un sargento confederado que salva de la muerte a un niño mestizo semienterrado en la tierra. Fernando Sancho, el célebre especialista en el género, fue el protagonista de este western junto a Marisa Paredes, Femi Benussi y Lang Jeffries.