FlixOlé homenajea a Vicente Aranda en su centenario repasando su filmografía con más de una veintena de películas

FlixOlé homenajea a Vicente Aranda en su centenario repasando su filmografía con más de una veintena de títulos - FLIXOLÉ

MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Con motivo del centenario de su nacimiento, FlixOlé rinde homenaje al icónico cineasta Vicente Aranda con el lanzamiento de una colección especial que ofrece un recorrido por su amplia trayectoria. Desde sus inicios más experimentales con 'Fata Morgana' hasta grandes éxitos como 'Amantes' o 'La pasión turca', la colección reúne más de una veintena de títulos y estará disponible en la plataforma a partir de este viernes 6 de noviembre.

'Amantes', una de las cintas más recordadas del director catalán, funciona como eje de esta colección especial, titulada 'Centenario Vicente Aranda'. Protagonizada por Victoria Abril, Maribel Verdú y Jorge Sanz, en 1991 fue la gran triunfadora en los Goya, alzándose en las categorías de mejor película y mejor dirección.

Pero los inicios de la carrera de Aranda fueron más experimentales. El cineasta inició su carrera cinematográfica en 1965 con 'Fata Morgana', una propuesta vinculada a la Escuela de Barcelona. Tras explorar el cine de género con títulos como 'Las crueles' y 'La novia ensangrentada', fue consolidando una filmografía en la que las adaptaciones literarias ocuparon un lugar destacado.

Obras de Juan Marsé, Luis Martín-Santos y Manuel Vázquez Montalbán encontraron su traslación a la pantalla en películas como 'Si te dicen que caí', 'El amante bilingüe', 'La muchacha de las bragas de oro', 'Tiempo de silencio' y 'Asesinato en el Comité Central'.

Por su parte, el retrato de los ambientes marginales de Barcelona en 'Fanny "Pelopaja"' y la reconstrucción de la vida de Eleuterio Sánchez en el díptico formado por 'El Lute: camina o revienta' y 'El Lute II: mañana seré libre' dan cuenta de un interés por personajes que desafiaban las convenciones sociales.

VICTORIA ABRIL O ANA BELÉN, ACTRICES ESENCIALES DEL CINE DE ARANDA

Victoria Abril protagonizó algunas de las películas más representativas de la filmografía de Aranda, como las mencionadas 'Amantes' o 'Si te dicen que caí', mientras que actrices como Ana Belén, Maribel Verdú, Aitana Sánchez-Gijón o Pilar López de Ayala también han tenido un papel destacado en su filmografía.

La colección 'Centenario Vicente Aranda', que verá la luz en FlixOlé el próximo 6 de noviembre, está compuesta por un total de 23 títulos, que incluyen los mencionados largometrajes y otros trabajos más del cineasta. Entre ellos destacan 'Libertarias', uno de los proyectos más ambiciosos de Aranda, en el que abordó la participación de las mujeres en la Guerra Civil española, la serie de televisión 'Los jinetes del alba', ambientada en los años previos a la Guerra Civil, o 'El crimen del Capitán Sánchez', episodio de la serie 'La huella del crimen'.