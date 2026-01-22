La Fundación SGAE proyecta en la Sala Berlanga 32 cintas finalistas a los Goya 2026, con entradas a 3,5 euros

La programación contempla cintas de Oliver Laxe, Alauda Ruiz de Azúa, Carla Simón, Alejandro Amenábar o Cesc Gay, entre otras. - SGAE

La Fundación SGAE ha presentado este jueves el ciclo de cine previo a los premios Goya 2026, en el que proyectará hasta 32 películas nominadas en la 40 edición, con entradas a 3,5 euros, en la Sala Berlanga de Madrid.

El ciclo de cine se podrá disfrutar hasta el 28 de febrero, fecha en la que en Barcelona se entregarán por la noche los Premios Goya. Las entradas se pueden conseguir en taquilla y en entradas.com.

Entre la programación, el público puede encontrar a las grandes favoritas, candidatas a varios premios importantes, como 'La cena', de Manuel Gómez Pereira, que opta a ocho cabezones, 'Los domingos', de Alauda Ruiz de Azúa (con 13 nominaciones incluyendo mejor película, mejor dirección o mejor guion original) o 'Sirat', de Oliver Laxe (nominada en 11 categorías incluyendo, de nuevo, las tres principales).

También 'Maspalomas', de Jose Mari Goenaga y Aitor Arregi, con 9 candidaturas, y 'Sorda', de Eva Libertad que opta, entre otros, a mejor dirección novel y mejor guion adaptado figuran en una cartelera, en la que tampoco faltan 'Estrany riu', de Jaume Claret, 'La furia', de Gemma Blasco, 'Muy lejos', de Gerard Oms o 'Balearic', de Ion de Sosa.

Además, también se proyectarán películas como 'El cautivo' de Alejandro Amenábar, 'Romería' de Carla Simón, 'Tardes de soledad' de Albert Serra, 'Mi amiga Eva' de Cesc Gay, 'Una quinta portuguesa' de Avelina Pra y 'La buena letra' de Celia Rico, entre otras.

Completan la cartelera títulos como 'Los Tigres', 'Un fantasma en la batalla', 'Parecido a un asesinato', Caigan las rosas', 'El Talento', 'Leo y Lou', 'El tesoro de Barracuda', 'Decorado', 'Bella', 'Norbert', 'Olivia y el terremoto invisible', 'Ciudad sin sueño', 'The Sleeper. El Caravaggio perdido', 'Flores para Antonio' y 'Hasta que me quede sin voz'.