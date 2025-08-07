'Los futbolísimos 2', 'Indomables', 'Karate kid' o 'Uno equis dos', estrenos de la semana en los cines

MADRID, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La segunda parte de la película 'Los futbolísimos', 'Indomables', 'Karate Kid: Legends', la secuela de 'Ponte en mi lugar' --'Ponte en mi lugar de nuevo'-- o 'Uno equis dos' son algunas de las películas que se estrenan este viernes 8 de agosto en los cines españoles.

Esta semana regresa a las salas el grupo de amigos Los futbolísimos en su segunda parte, 'Los futbolísimos 2. El misterio del tesoro pirata', que se corresponde con el décimo libro de la exitosa saga de Roberto Santiago. Dirigida por Miguel Ángel Lamata, enueva su elenco infantil y suma rostros conocidos como Arturo Valls y Miguel Ángel Muñoz.

Asimismo, hay otras dos secuelas de cintas conocidas, como ''Karate Kid: Legends' y 'Ponte en mi lugar de nuevo', que unirá de nuevo a Jamie Lee Curtis y Lindsay Lohan más de 20 años después de la primera película.

Así, la historia se desarrolla años después de que Tess --Lee Curtis-- y Anna --Lindsay Lohan-- sufrieran una crisis de identidad. Anna tiene ahora una hija propia y una futura hijastra y mientras, se enfrentan a los desafíos que surgen cuando dos familias se fusionan.

En el caso de la mítica película de Jackie Chan, 'Karate Kid: Legends' reúne a los icónicos maestros de las artes marciales para contar una historia completamente nueva. Con dirección de Jonathan Entwistle, el reparto lo completan Ben Wang, Joshua Jackson, Sadie Stanley, Ming-Na Wen, Wyatt Oleff, Aramis Knight, Ralph Macchio, Olivia Yang Avis y Aaron Wang.

El género de Terror estará estará representado por 'Weapons, dirigida por Zach Cregger --director de 'Barbarian'--, quien aborda la historia de unos alumnos que desaparecen a la misma hora y mismo lugar. Todos, menos uno. La pequeña ciudad donde viven se pregunta quién o qué está detrás de su desaparición.

También se estrenará 'Indomables', cinta que dirige Daniel Minahan y que cuenta con los productores de 'Call me by your name' o 'Nomadland'. Daisy Edgar-Jones --protagonista en 'Normal People'-- y Jacob Elordi --'Euphoria' o 'Priscilla'-- están en el reparto que completan Will Poulter o Diego Calva.

La película narra la historia de Muriel y su marido Lee, que comienzan una nueva vida en California cuando él regresa de la guerra de Corea. Su nueva estabilidad se ve alterada por la llegada del carismático hermano de Lee, Julius, un jugador caprichoso con un pasado secreto y rápidamente se forma un peligroso triángulo amoroso.

'Profesor Stanley Deen' también llega a las sala. Con la dirección de Damian Harris, está basada en hechos reales y cuenta la historia de Stanley Deen, un profesor que descubre que Nate, uno de sus alumnos, vive en la calle y ha acabado en la cárcel. Lejos de rendirse ante la situación, el profesor Deen decide tenderle la mano y convertirse en su mentor.

Los estrenos se completan con 'Aquel verano en París', 'Never Alone (Nunca más)', 'Uno equis dos' --dirección de Alberto Utrera y reparto compuesto por Adam Jezierski, Paco León, Stéphanie Magnin, Raúl Tejón o Kimberley Tell-- y 'Mi postre favorito'.