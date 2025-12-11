La gala de los Forqué, a cargo de Guillén Cuervo y Daniel Guzmán, reunirá el sábado a directores, actores y productores

Archivo - El actor Eduard Fernández recibe el Forqué al cine en educación en valores por "El 47", durante la gala de la 30 edición de los Premios José María Forqué. - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La 31.ª edición de los Premios Forqué reúnen el próximo sábado, 13 de diciembre, en Madrid a actores y actrices de las producciones nominadas en la gala que presentan Cayetana Guillén Cuervo y Daniel Guzmán.

La gala, que se retransmitirá en directo en La 2 de TVE, homenajeará también a las canciones que formaron parte del cine español con voces como las de Amaral, Chanel, Chloé Bird, Jeannete, Mafalda Cardenal, Marwán, Nil Moliner, Ruth Lorenzo y Shaila Dúrcal.

Igualmente, Enrique Cerezo, presidente de la entidad de gestión EGEDA, entregará la Medalla de Oro a Emma Lustres, productora y cofundadora de Vaca Films, por su trayectoria, y por su contribución a la industria audiovisual a través de producciones como Celda 211, Cien años de perdón, 'El Niño', 'Hasta el cielo' o 'Quien a Hierro Mata'.

Sobre el escenario de los Forqué competirán los mejores títulos del audiovisual español para llevarse el galardón. Es el caso de 'Los domingos', que se postula a mejor largometraje de ficción y al Premio al Cine y Educación en Valores. Por parte de esta producción se unirán a la celebración Alauda Ruiz de Azúa, directora de la cinta, así como Patricia López Arnaiz, actriz nominada a mejor interpretación femenina, y los productores Manu Calvo, Marisa Fernández Armenteros, Nahikari Ipiña y Sandra Hermida, además de Fran Araújo y Guillermo Farré.

Por 'Sirat', nominada a mejor largometraje de ficción, acudirán los productores Agustín Almodóvar, Esther García, Oriol Maymo y Xavi Font, y la distribuidora Lara Pérez Camiña. Y, por 'Maspalomas', aspirante también a mejor largometraje de ficción y al Premio al Cine y Educación en Valores, acudirán sus directores, Aitor Arregi y José María Goenaga, así como con el actor José Ramón Soroiz, nominado en la categoría mejor interpretación masculina; los productores Ander Barinaga-Rementeria, Ander Sagardoy, Fernando Larrondo y Xabier Berzosa y el distribuidor Alex Lafuente.

'Sorda' cierra la lista de nominados a mejor largometraje de ficción, compitiendo también en otras categorías como el Premio al Cine y Educación en Valores, mejor interpretación masculina, con Álvaro Cervantes como actor nominado, y mejor interpretación femenina, con Miriam Garlo como actriz nominada. Ambos intérpretes asistirán a la gala junto a Eva Libertad, directora de la cinta, el actor Joaquín Notario y los productores Gerard Marginedas, Manuel Monzón, María José García y Miriam Porté.

MÁS ASISTENTES

Además de Patricia López Arnaiz y Miriam Garlo, las actrices Ángela Cervantes y Nora Navas, que compiten también por el Forqué a mejor interpretación femenina por 'La Furia' y 'Mi amiga Eva', respectivamente, pisarán también la alfombra roja. Además de los ya anteriormente mencionados Álvaro Cervantes y José Ramón Soroiz, paseará también Alberto San Juan, nominado en la categoría mejor interpretación masculina por 'La Cena'.

El Premio a mejor largometraje de animación traerá consigo la presencia de los directores Amparo Martínez Barco y Manuel H. Martín por la cinta 'Bella'. Ambos estarán acompañados por la actriz Ana Bella Estévez, y los productores Bernabé Rico y Carlos Rosado. Por su parte, Alberto Vázquez, que dirige 'Decorado', asistirá con los productores Chelo Loureiro e Iván Miñambres.

El director Adrián García hará lo propio con 'El tesoro de Barracuda', título por el que asistirán a la gran Gala sus productoras Elena Hernández y Valérie Delpierre. Asimismo, por parte de 'La luz de Aisha' asistirán los productores Alazne Vázquez, Carla Sánchez, Tamara García y Raúl Berninches.

En la categoría de mejor largometraje documental destaca la asistencia del director Hernán Zin por 'Todos somos Gaza', junto a las productoras Anuska Simón y Cristina Fraile. Gaizka Urresti, director de 'Eloy de la Iglesia. Adicto al Cine' --título que también compite en esta categoría--, estará acompañado por el actor Fernando Guillén Cuervo y los productores Julio Díez y Oihana Olea.

Mismo caso será el de Elena Molina e Isaki Lacuesta, directores de 'Flores para Antonio', que celebrarán la gran fiesta del audiovisual español acompañados de la actriz Alba Flores que, en este caso, también es productora de la cinta, junto a Bruna Hernando, Charli Bujosa Cortés, Clara Lago y Sara Montoliu.

Finalmente, y en representación de 'Tardes de Soledad', acudirán Albert Serra, su director, y los productores Luis Ferrón, Montse Triola, Pedro Palacios y Ricard Sales.

La actriz argentina Julieta Cardinali asistirá a la ceremonia en representación de 'Belén', nominada a mejor película latinoamericana, título que comparte nominación con La ola, producida por Álvaro Cabello, quien también estará en la Gala. Igualmente, el director de 'Papeles', Arturo Montenegro, acudirá junto a los productores Andry Barrientos y Patricia González.

SERIES NOMINADAS

De entre las series nominadas, 'Anatomía de un instante' estará representada por sus creadores Alberto Rodríguez, Fran Araújo y Rafael Cobos; sus productores Manuela Ocón y José Manuel Lorenzo; y por el actor Álvaro Morte. Por 'Animal', estará Víctor García León, así como de sus productores Juan Luis Martínez Fernández-Aceytuno, Raimundo Riestra Crespo y Sara Martín Rada.

Juan Maidagán y Pepón Montero, creadores de 'Poquita Fe T2', asistirán a la Gala acompañados de los productores Fran Araújo y Pepe Ripoll, y la actriz María Jesús Hoyos. 'Pubertat' cierra la lista de candidatos a mejor serie de ficción. Su creadora, Leticia Dolera, disfrutará de una noche de series, cine y premios acompañada de la actriz Betsy Túrnez y Fiona Vidal-Quadras, Gerard Marginedas, Miriam Porté y Oriol Maymo, productores de la obra.

Además de las actrices anteriormente mencionadas, la lista de nominadas a mejor interpretación femenina en serie la componen Candela Peña, por 'Furia', e Ingrid García-Jonsson, por 'Superestar'. Por su parte, Javier Cámara, actor nominado por 'Yakarta', completará la lista de asistentes por la categoría a mejor interpretación masculina en Serie.

Además, participarán en esta edición de los Premios Forqué artistas como Agustín Della Corte, Ana Rita Clara, Ana Rujas, Antonia San Juan, Bárbara Lennie, Belén Cuesta, Carlos Santos, Clara Galle, Enrique Arce, Javier Calvo, Karla Sofía Gascón, Kira Miró, Laura Ramos, Marcos Ricbour, Marcel Barrena, Manu Vega, Miki Esparbé, Tamar Novas y Soledad Sanz.