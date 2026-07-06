George Clooney recibirá el León de Oro a la Trayectoria Profesional en el Festival de Venecia

Archivo - George Clooney ha visto truncada la grabación de su último trabajo tras sufrir un accidente de moto en la isla italinana de Cerdeña. Donde se encontraba rodando una serie de televisión, tal y como han informado los medios italianos - GEORGE CLOONEY/ REURTERS - Archivo

MADRID 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El actor, director y productor estadounidense George Clooney recibirá el León de Oro a la Trayectoria Profesional de la 83ª edición del Festival Internacional de Cine de Venecia, que se celebrará del 2 al 12 de septiembre de 2026.

La decisión ha sido adoptada por el Consejo de Administración de la Bienal de Venecia a propuesta del director artístico del certamen, Alberto Barbera, que ha destacado la trayectoria de Clooney como "un artista completo y carismático" cuya carrera representa "una de las parábolas más luminosas del cine contemporáneo".

Al conocer la concesión del galardón, Clooney ha asegurado sentirse "muy honrado". "He vivido muchísimos momentos extraordinarios en Venecia. Este festival es, sin duda, mi favorito, y recibir el León de Oro es un gran honor. Probablemente también signifique que me estoy haciendo viejo, pero lo acepto con gusto", ha bromeado el intérprete.

Por su parte, Barbera ha subrayado que, como actor, director y productor, Clooney ha sabido combinar "el glamour de las estrellas de antaño" con "una sensibilidad moderna", desarrollando una carrera marcada por la versatilidad. En este sentido, ha recordado su capacidad para transitar entre géneros con títulos bélicos como 'Tres Reyes'o 'Syriana'; thrillers como 'Michael Clayton'; o comedias como 'Ocean's Eleven'.

"Ha transformado una profunda vocación en una de las parábolas más luminosas del cine contemporáneo. Una carrera temprana iniciada sin atajos, con pequeños papeles en series de televisión y películas de serie B hasta su gran éxito como protagonista de la serie ER , formó a un actor capaz de habitar la pantalla con una espontaneidad cautivadora. Está dotado del don de hacer que sus personajes parezcan no solo creíbles sino también deseables, accesibles y humanos, gracias a su innegable encanto. Pero el carisma de Clooney se construye sobre su credibilidad, no sobre su imagen, porque su lado seductor nunca ha sido meramente estético", ha señalado Alberto Barbera.

George Clooney es ganador de dos premios Óscar, cuatro Globos de Oro, un BAFTA y un Emmy, entre otros reconocimientos, y se ha consolidado como una de las grandes estrellas de Hollywood tras su salto a la fama con la serie 'Er'.

Entre sus trabajos más recientes figuran su debut en Broadway con la adaptación teatral de 'Good Night, and Good Luck', que le valió una nominación a los premios Tony, así como las películas 'Jay Kelly', dirigida por Noah Baumbach; 'Wolfs', junto a Brad Pitt; y 'Ticket to Paradise', en la que compartió protagonismo con Julia Roberts.