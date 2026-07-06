Trump confirma que pidió a la FIFA "revisar" la roja a Balogun: "No era ni falta"

MADRID, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha confirmado este martes que pidió al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, "revisar" la tarjeta roja contra el jugador estadounidense Folarin Balogun, que podrá jugar este martes frente a Bélgica, tras señalar que "no era ni falta" y sembrar las dudas sobre el árbitro brasileño Raphael Claus que expulsó al delantero norteamericano.

"Sí, lo hice. Hablé con Gianni, una persona muy respetada, que ha organizado la Copa del Mundo más exitosa de la historia", ha señalado en declaraciones desde el Despacho Oval en las que ha confirmado que intercedió para que la FIFA revisará la actuación del árbitro brasileño en los dieciseisavos de final.

Según ha señalado vio la jugada y como persona "a la que le encantan los deportes" y entiende "muy bien el deporte" consideraba que "eso no fue una falta". "Ni siquiera fue una infracción. Eran dos jugadores corriendo a toda velocidad que simplemente chocaron entre sí (...) quedaron enredados en la jugada", ha descrito sobre la acción que le costó la expulsión a Balogun, tras darle un pisotón al defensa bosnio Tarik Muharemovic en el minuto 64.

En este punto, Trump ha señalado directamente al colegiado por decretar la roja directa, incidiendo en que Claus "es un poco sospechoso". "No quiero decirlo porque no me gusta generar polémica, pero resulta bastante sospechoso. Si quieren, puedo mostrarles su historial", ha indicado, sembrando dudas sobre su decisión que "nadie podía creer".

Con todo, ha reconocido que no sabía que la expulsión acarreaba que Balogun no jugara el siguiente partido, en el que Estados Unidos se medirá a Bélgica por un puesto en cuartos de final. "Es un jugador absolutamente fundamental. Yo no sabía lo que significaba esa decisión. Pensé que no tendría demasiadas consecuencias. Luego empecé a escuchar que significaba que no podría jugar el siguiente partido, al menos el próximo", ha indicado.

"Eso es muy injusto", ha valorado, indicando que impedirle disputar el siguiente partido era un castigo muy severo para uno de los mejores futbolistas del combinado estadounidense.

"Si le hubiera pasado a cualquier otro jugador también habría sido injusto, pero cuando apartas al mejor jugador, o a uno de los mejores", ha dicho para confirmar que entonces habló con Infantino para pedir que revisará la situación aunque en todo caso ha rechazado que influyera en el proceso.

Según Trump mantener esta decisión "habría dejado una gran mancha sobre el campeonato". "Eso fue lo único que transmití. No le dije qué decisión debía tomar", ha subrayado.

"No creo que él fuera quien decidiera", ha señalado sobre el presidente de la FIFA. "Creo que fue un comité. Y ese comité tomó la decisión correcta porque, en primer lugar, no hubo falta. Además, la gente quiere ver a los mejores jugadores", ha valorado, para incidir en que era como privar a Argentina de Lionel Messi, a Portugal de Cristiano Ronaldo o a Inglaterra a Harry Kane.

De esta forma ha apuntado que si Bélgica gana el partido, se podrá sentir orgulloso pero "si hubiera ganado con el mejor jugador del rival ausente por esa decisión, la sensación habría sido muy distinta".