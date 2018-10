George Lucas ayudó a Ron Howard a dirigir una escena de Han Solo: Una historia de Star Wars

Actualizado 13/02/2018 13:26:21 CET

MADRID, 13 Feb. (EDIZIONES) -

Desde 1977, con el estreno de Una nueva esperanza, de la cual fue productor, guionista y director, George Lucas ha estado muy ligado a su creación por excelencia: el universo cinematográfico de Star Wars. Sin embargo, desde la compra de Lucasfilm por parte de Disney, el cineasta se ha mantenido casi totalmente apartado de decisiones creativas.

No obstante, en Han Solo: Una historia de Star Wars, el nuevo spinoff de la saga galáctica, los espectadores sí podrán disfrutar de una escena en la que George Lucas tuvo mucho que ver.

Según informa Entertainment Weekly, el creador se pasó por el set de rodaje para ver cómo evolucionaba el trabajo de su amigo Ron Howard... y terminó ayudándole en una escena clave de la película.

Ron Howard desveló que dicha escena tiene lugar a bordo del Halcón Milenario. George Lucas se quedó durante 5 horas a su lado y, de manera casi inevitable, terminó contribuyendo a la causa. Kathleen Kennedy, la actual presidenta de Lucasfilm, dio más detalles acerca de esta intrahistoria del rodaje.

"Hay incluso un pequeño momento en una escena que, no puedo decir el qué, lo siento, pero en la escena en el Halcón Milenario, en el que George dijo: '¿Por qué Han no hace esto?'. En realidad es un poco gracioso y probablemente se ría. Entonces Ron pasó por el monitor y dijo: 'Oh, esa es una gran idea', y entró corriendo y dijo: 'George quiere que hagamos esto'", confesó Kennedy.

"La verdad es que fue genial. Creo que George se sintió muy bien al respecto. Pudo volver a visitar a estos personajes, y creo que se sintió tan cómodo, obviamente con Ron allí, que fue simplemente divertido para él", aseguró la presidenta de la compañía, contenta de que estos dos genios creativos colaborasen en sacar lo mejor del spinoff que está por llegar.

Con su estreno previsto para el próximo 25 de mayo, la película está protagonizada por Alden Ehrenreich como Han Solo, Woody Harrelson, que interpreta al mentor del protagonista, Thandie Newton, Emilia Clarke, Pheobe Waller-Bridge, Paul Bettany, Richard Dixon, Warwick Davies y Douglas Robson.