Gerardo Herrero, productor de El reino: "Esperaba más espectadores, a ver si podemos reestrenarla con este impulso"

Publicado 12/12/2018 16:14:02 CET

MADRID, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

Gerardo Herrero, productor de la película 'El reino' que acumula 13 nominaciones en esta edición de los Goya y es la favorita, ha reconocido que "esperaba más recaudación" para esta cinta, que la semana pasada acumulaba 246.000 espectadores y las previsiones del productor se iban a medio millón de personas.

"A ver si podemos reestrenarla en otras salas con este impulso", ha afirmado ante los medios de comunicación en la sede de la Academia de Cine, tras anunciarse las nominaciones. Herrero ha apuntado a la "desaparición de cines del centro de las ciudades" como uno de los responsables de esta bajada de espectadores.

"Películas que hacían dinero como ésta ya no lo hacen, se crea una mayor competencia para mantener las películas en salas y esta cinta en concreto tenía ese público de cines del centro. Ahora hay tan pocos y se juntan con estrenos masivos como los de las últimas semanas, que hacen que las cintas no estén mucho tiempo", ha lamentado.

De hecho, ha adelantado que "si no se enfrenta este problema, el cine español va a sufrir mucho". Herrero, que en total ha logrado 21 nominaciones por sus películas, también ha hablado por las cinco nominaciones de 'El hombre que mató a Don Quijote', una película que sabe "no ha gustado a muchos".

LA "MALDICIÓN" DE DON QUIJOTE

"No ha tenido la repercusión que queríamos, no me gusta mentir con esto. El tema judicial de Terry (Gilliam) con otros productores nos ha perjudicado y tengo la sensación de que no se va a resolver nunca: es algo que nos ha jodido las vidas de manera importante", ha aseverado.

No obstante, ha bromeado afirmando que "quizás estaba predeterminada a tener este final", en alusión a los problemas que hubo desde el principio para poner en marcha este trabajo. En cualquier caso, la cinta está teniendo un largo recorrido por muchos otros países --ahora se va a estrenar en Estados Unidos y Reino Unido-- y "triunfa" en algunos de ellos, como en Polonia.