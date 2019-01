Gilles Lellouche rompe con los clichés de género en 'El gran baño': "Hombres y mujeres somos iguales"

Publicado 08/01/2019 15:17:33 CET

MADRID, 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

El actor y ahora también cineasta Gilles Lellouche se estrena en España el próximo 11 de enero con su primer largometraje como director, 'Le Grand Bain' ('El gran baño'), un drama satírico con el que el francés pretende romper con los clichés de género para afirmar que "hombres y mujeres somos iguales".

"Cuando escucho la palabra feminismo siento una especie de rabia escondida, por ahí oculta, en la que yo no creo para nada. Tengo la sensación de que los personajes de 'El gran baño' son masculinos pero también femeninos a la vez, y los personajes femeninos son más masculinos. Con esto quiero simplemente anunciar que juntos, hombres, mujeres, fuertes, estropeados, somos iguales", ha explicado en una entrevista para Europa Press Lellouche, quien en 2004 se adentraba en la codirección de 'Narco' con Tristan Anouet.

El filme reúne a primeras figuras del cine francés como Mathieu Amalric, Guillaume Canet y Benoit Poelvoorde, quienes interpretan a un grupo de hombres, con vidas dispares y en plena crisis de los cuarenta, que crean el primer equipo nacional de natación sincronizada masculina como una forma de escapar de sus problemas y superarse a sí mismos.

En cuanto al deporte escogido, Lellouche indica que "es una disciplina femenina que suena mucho más fuerte y que nos ayuda a confrontar las ideas y lugares comunes, de modo que usarlo como punto de encuentro entre los personajes es una manera de filmar con una mirada muy femenina a un grupo de hombres muy masculinos, con tripa, con vellos, con unos muslos gordos".

"Hablamos de los hombres de los que no se habla. Para mi son los hombres de hoy en día, contemporáneos. La mayoría son personas heridas, maltratadas, decepcionadas, que no han logrado hacer sus sueños de juventud o de niños y que no pueden llegar a esa imagen que nos imponen los medios, la sociedad, y por eso los retrato de una forma sutil, desnudos", asegura el también actor, conocido por sus interpretaciones en películas como 'Quiéreme si te atreves' y 'No se lo digas a nadie'.

Por su parte, los personajes femeninos cumplen un rol fundamental: "ellas son el deporte y la competencia, Delphine (Virginie Efira) es la filosofía del juego, es leer poesías o escuchar la ópera que estos personajes dañados quieren escuchar; mientras que Amanda (Leila Bekhti) es el rigor físico", según explica Lellouche. "He unido a las dos mujeres que los impulsan, pero que están tan estropeadas como los hombres, tienen grietas y por eso se unen, para lograr algo juntos", subraya.

Una vez dentro del club, las dos mujeres, ex campeonas de natación sincronizada, los ayudan a lograr sus objetivos: Delphine, que ahora sufre de problemas de alcoholismo, y Amanda, quien tiene discapacidad motora en las piernas tras un accidente que le ha impedido continuar en el deporte.

"BURLARSE SIN HACER CARICATURAS"

Preguntado por el humor negro con el que aborda, entre otros asuntos, el tema de las personas con discapacidad, Lellouche afirma que es necesario reírse de los clichés pero "sin burlarse de los demás, sin hacer caricaturas".

En este sentido, se considera un cineasta que rompe con los estereotipos, pero con respeto. "No se trata de hacer énfasis en un caso especial, pues en la película hay gente con discapacidades, gordos, flacos, hay de todo, y por eso funciona", reivindica. A su filme le han precedido recientemente otros que abordan conflictos similares en clave de comedia como 'Sobre ruedas' (2018) del francés Franck Dubosc o 'Intocables' (2011) de Olivier Nakache y Eric Toledano; o en España 'Campeones' (2018) de Javier Fesser.

Aunque no ha sido bien recibida por la crítica especializada, 'El gran baño' ha sido vista por más de cuatro millones de espectadores en Francia, donde ha participado fuera de concurso en la Sección Oficial del Festival de Cannes.