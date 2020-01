Gómez-Rejón se libra de la maldición Weinstein y estrena 'La guerra de las corrientes': "El viaje fue una pesadilla"

Publicado 09/01/2020 18:29:32 CET

MADRID, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El cineasta Alfonso Gómez-Rejón llega este viernes a los cines españoles con la cinta 'La guerra de las corrientes', película que en su momento produjo el estudio de Harwey Weinstein y que rescató Martin Scorsese, en la que el director narra las disputas entre Thomas Edison y George Westinghouse, interpretados respectivamente por Benedict Cumberbatch y Michael Shannonque.

"El viaje fue una pesadilla", ha afirmado el cineasta durante una entrevista telefónica concedida a Europa Press con motivo del estreno de esta película, que se presentó por primera vez en el Festival de Toronto, en 2017, pocas semanas antes de que salieran a la luz las primeras informaciones sobre los presuntos acosos sexuales de Weinstein.

Según ha señalado, "la pesadilla era que nunca se iba a ver la película y, la peor, que no iba a ser la versión de mi película", ha confesado el cineasta, que anteriormente dirigió la 'Me and Earl and the dying girl' (2015) así como varios capítulos de las series 'Glee' y 'American Horror Story'.

Finalmente, y tras el escándalo, Gómez-Rejón pudo recuperar el mando de su película, con el montaje que quería y del que afirma sentirse "muy orgulloso". "Harvey sigue definiendo la película, espero que con el tiempo no lo haga", ha dicho el director estadounidense de origen mexicano, quien afirma que se sintió "medio tonto" cuando empezó el problema con Weinstein.

En cuanto a las diferencias principales con los anteriores productores de la película, ha señalado que estas giraban en torno al papel de Edison, quien, en palabras del director, era una persona "complicada" a quien define como "antihéroe", con su "ambición y su ego". Sin embargo el estudio no quería perder a los fans de Cumberbatch y prefería un perfil "dulce y amable" del personaje.

Además, Gómez-Rejón critica que la anterior versión de la película explicaba las emociones en lugar de dejar que el "público inteligente" las entendiera, además de caer en un "sentimentalismo", a lo que se suma que "la edición no estaba lista".

EDISON Y WESTINGHOUSE

En cuanto a las conexiones entre el fondo de 'La guerra de las corrientes' y la actualidad, Gómez-Rejón ha señalado que esta película habla sobre "la relación del hombre y la tecnología y quién tiene el poder económico para controlarla".

"Los seres humanos siempre se están adaptando a los cambios con la tecnología, por ejemplo, la bombilla, la penicilina o los anticonceptivos. Pero, ¿cuáles son los conceptos éticos? Con la bombilla vino la silla eléctrica y con Facebook vino el presidente de Estados Unidos. Hay consecuencias éticas que pensar", ha dicho.

Gómez-Rejón, quien debutó en el cine con una película de terror, ha señalado que en sus tres cintas existe una relación con la muerte de los seres queridos. Así, mientras que el protagonista de su 'Me and Earl and the dying girl' expresa sus sentimientos a su amiga enferma, en esta ocasión Edison usa la tecnología para "revivir a su esposa".

El director, cuya familia materna procede de Mundaka (País Vasco), no descarta regresar allí a trabajar porque, según ha afirmado, creció con historias de aquel pueblo. Respecto a la manera de hacerlo, en un momento en el que tienen cada vez más peso las producciones de plataformas como Netflix, afirma que "nunca" va a dejar de hacer cine para las salas. "Las guerras ahora tienen que ver con los cines antiguos. Los tenemos que adaptar y cambiar", ha dicho.