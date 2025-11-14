Gonzalo Bouza: "Estar en 'The Walking Dead' ha sido un sueño cumplido. Es un regalo del universo"

MADRID, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El actor Gonzalo Bouza ha asegurado que participar en la temporada 3 de la serie 'The Walking Dead: Daryl Dixon' ha sido "un sueño cumplido" y "un regalo del universo".

Así lo ha señalado el actor en una entrevista con Europa Press en la que ha recordado que cuando vivió en Nueva York durante seis años era "súper fan" de la serie. "En esos años, se estrenaba la serie original y me acuerdo de estar pegado a la televisión. Para mí es como que se cierra un poco el círculo", ha rememorado.

Bouza ha destacado la "libertad creativa y artística" que le han dado los productores y el director durante el rodaje. "Me han puesto muy fácil", ha asegurado. En esta tercera temporada, el actor español ha compartido proyecto con Norman Reedus, Melissa McBride y otros actores españoles como Óscar Jaenada, Greta Fernández o Eduardo Noriega, entre otros.

Sobre la experiencia de trabajar en una producción de esta envergadura, Bouza ha comparado al equipo --de más de 300 personas--con "un circo itinerante" que ha rodado en diferentes localizaciones de España: Granada, Sevilla, Madrid, Segovia, Zaragoza o Barcelona, entre otros. "Había algo como de familia itinerante o de feriante", ha bromeado.

El actor ha señalado que el equipo extranjero de 'The Walking Dead' está muy feliz con el talento español y con las localizaciones. "Están alucinando con el equipo técnico", ha asegurado Bouza, quien ha insistido en que España "no tiene nada que envidiar a otros equipos internacionales". En esta misma línea, ha señalado que la principal diferencia entre las producciones americanas y españolas es el "holgado" presupuesto que tienen las de Estados Unidos.

"Una de las principales diferencias son los presupuestos. La ficción es mucho más fácil con un presupuesto holgado que si tienes que ir apagando fuegos o recortando de otros sitios. Los presupuestos altos simplifican mucho cualquier problema y se va mucho más tranquilo a rodar", ha explicado.

PRÓXIMOS PROYECTOS

Entre otros proyectos, Bouza ha destacado el cortometraje 'SyD' (Kante Producciones), escrito y dirigido por Cecilio Caparrini, en el que compate pantalla con Luis Callejo y Machi Salgado, y seleccionado en diversos festivales como el Certamen Internacional de Cortos de Soria, el Festival Internacional de Zaragoza, el Festival Internacional NanoCon de Longview, en el estado de Washington (Estados Unidos), el Festival Internacional de Cine de Pasto (Colombia), entre otros.

"Es un cortometraje muy interesante y muy divertido, con el que disfruté muchísimo. Espero que el corto viaje por muchos festivales y que la gente lo vea", ha asegurado.

Bouza ha elogiado a sus dos "compañerazos" de reparto, ante los que se "quita el sombrero" por el trabajo que han realizado. "Cuanto más talento y más trabajo hay, más fácil es trabajar. Luis es un ejemplo de ello. Es un actorazo como la copa de un pino y un compañero maravilloso. Hay una regla creo que es un poco de oro, que es cuanto más brilla tu compañero, más puedes brillar tú", ha destacado.

Otro de sus próximos proyectos es 'In the Grey', película dirigida por Guy Ritchie, y que prevé que se estrene en España a finales de 2026. La cinta está protagonizada por Jake Gyllenhaal, Henry Cavill o Eiza González, entre otros.