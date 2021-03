El mundo del cine se reivindica en la alfombra roja tras un año de pandemia: "Viva la cultura y p'alante"

MÁLAGA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los entregadores de los galardones de la 35 edición de la Gala de los Goya han reivindicado el mundo del cine y la cultura tras el año de pandemia al desfilar por la alfombra roja ubicada en el Hotel Miramar de Málaga. "Necesitamos resurgir y que viva la cultura y p'alante", ha resumido José Coronado.

Coronado, uno de los actores que entregará uno de los Goya de la noche, ha defendido que "más que nunca este año es fundamental que estén aquí dando "la media cara y el alma". La alfombra, como la ceremonia, ha sido híbrida, y junto a los presentes físicamente, los presentadores de TVE han conectado también con los nominados, que siguen telemáticamente la ceremonia, y que previamente han participado en un encuentro virtual.

A su llegada al Hotel Miramar, el director Juan Antonio Bayona ha asegurado que esta tragedia surgirán muchas películas. "Evidentemente, esto es un evento trascendente en la historia del ser humano y al igual que lo fue el 11-S. Hubo un antes y un después en el cine americano y evidentemente el cine se hará eco. Volveremos a la normalidad tarde o temprano, pero quedará en el inconsciente colectivo", ha señalado.

Mientras, Antonio de la Torre, el actor con más nominaciones en la historia de los premios Goya, un total de 14, ha afirmado que vivió el principio de la pandemia "como mucha gente, con miedo". "Pero hay que pensar que día es un día menos y pensando en salir adelante. Volveremos a las salas y seguiremos haciendo cine", ha vaticinado.

La actriz Belén Cuesta ha asegurado que es "todo muy raro" por la pandemia, pero ha celebrado que, al menos, se hayan podido estrenar películas. "Siempre nos quejamos de cómo está el cine, pero este año lo ha pasado mal todo el mundo. Aun así se ha podido estrenar, se está pudiendo rodar, estamos sobreviviendo como siempre hacemos", ha subrayado.

Por su parte, Leonardo Sbaraglia, que rueda en Melilla y se había desplazado a Madrid, considera que poder estar en un momento tan especial en un año tan particular es "muy importante". "Hay que poner acá todo el corazón posible. Hay muchos que no podían venir. Y yo, si bien soy argentino y muy orgulloso, siento que este es mi segundo hogar y me sigue dando muchas cosas. Espero que el año que viene, sin mascarillas y con más cine", ha señalado.

Emma Suárez ha calificado de "valiente" la gala de este año, que considera "muy especial". "No va a ser una gala habitual y eso crea cierta expectativa. Es más difícil celebrar una gala así, más arriesgado, pero el significado es que nos importa lo que hacemos y creemos en el cine y que la cultura es muy importante. Eso hay que apoyarlo y celebrarlo. Antonio Banderas ha sido un valiente. Es alguien muy generoso y está entregado", ha concluido.