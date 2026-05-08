Guillermo Francella, Premio Platino de Honor: "Es un reconocimiento al camino andado y es lo mejor que me puede pasar"

Guillermo Francella recibe el Premio Platino de Honor - EUROPA PRESS

CANCÚN 8 May. (del enviado especial de Europa Press Francisco Serrano) -

El actor argentino, Guillermo Francella, que recibirá este sábado el Premio Platino de Honor, ha asegurado que el galardón es un es un reconocimiento "al camino andado" en su trayectoria y que recibirlo es "lo mejor" que le puede pasar.

"Mañana cuando lo reciba tengo muchas cosas para expresar lo que simboliza la palabra honor, pero sobre todas las cosas es un reconocimiento al camino andado y eso tiene otra profundidad. Esta distinción es lo mejor que me puede pasar", ha asegurado el intérprete argentino en una rueda de prensa celebrada en el Parque Xcaret de Riviera Maya (México), ante una sala repleta por medios de comunicación de España y Latinoamérica.

El actor ha asegurado que los Platino son los "Oscar" del cine iberoamericano y ha destacado que durante su trayectoria ha tratado de hacer papeles con "identificación de lo popular". "En cualquier contenido que he llevado a cabo, ya sea drama, 'thriller' o comedia, todos los personajes tenían que ver con la identificación de lo popular, que es lo que me representa", ha afirmado.

Francella ha recordado que el "bicho" de la interpretación le entró al finalizar el colegio cuando representó la obra española 'Charlatanes'. "Me movilizó tanto verme en el escenario sin red y ver qué pasaba con el público. Ahí me di cuenta de que ese era mi lugar en el mundo", ha revelado.

Durante la rueda de prensa, el actor ha asegurado que vivir de la profesión no le ha sido fácil y ha lamentado que en la actualidad las redes sociales de los actores tengan tanta importancia. "Hoy te convocan si tienes muchos seguidores en internet y antes era una lotería que se fijasen en ti", ha sostenido.

El presidente de EGEDA, Enrique Cerezo, ha asegurado que el actor argentino es un "todoterreno" capaz de realizar papeles tanto de drama como de comedia y "tener el afecto del público y respeto de la profesión". "Es un actor que construye mitos y uno de los más talentosos del audiovisual", ha destacado. "Francella no deja de arriesgar y de sorprendernos. Tu carrera es el espejo en el que se mira nuestra industria. Cuando entras en escena, la pantalla se hace más grande", ha agregado.

Enrique Cerezo, en su discurso, ha pedido un aplauso para Ignasi Camós, director del ICAA y fallecido recientemente, a quien ha agradecido su empeño y esfuerzo para con el cine español. "Este año, los Premios Platino serán lo mismo sin ti", ha señalado.

Con este galardón, Guillermo Francella sucede a Eva Longoria, última distinguida con el Platino de Honor, después de que en ediciones anteriores recibieron este reconocimiento figuras del mundo iberoamericano como Cecilia Roth (2024), Benicio del Toro (2023), Carmen Maura (2022), Diego Luna (2021), Raphael (2019), Adriana Barraza (2018), Edward James Olmos (2017), Ricardo Darín (2016), Antonio Banderas (2015) y Sonia Braga (2014).

BIOGRAFÍA

Con una trayectoria que se extiende a lo largo de más de cuatro décadas, Guillermo Francella se ha consolidado como uno de los intérpretes más populares y reconocibles de Argentina, desarrollando una carrera sostenida en cine, teatro y televisión que lo ha situado como una figura central del audiovisual iberoamericano.

Francella se ha consolidado como uno de los intérpretes más populares y reconocibles de Argentina, esarrollando una carrera sostenida en cine, teatro y televisión que lo ha situado como una figura central del audiovisual iberoamericano.

En el ámbito televisivo, su nombre quedó tempranamente asociado a algunos de los mayores éxitos de la comedia argentina, protagonizando títulos como De carne somos, La familia Benvenuto, Brigada cola, Un hermano es un hermano, Naranja y media, Trillizos, Poné a Francella, Durmiendo con mi jefe, Casados con hijos o El hombre de tu vida.

Su trabajo en este género ha sido reconocido en nueve ocasiones con el premio Martín Fierro como actor de comedia, el máximo galardón de la televisión argentina, a los que se suma el Martín Fierro de Oro de Cine y Series obtenido en 2024.

Su filmografía reciente incluye títulos como 'Los que aman, odian' (Alejandro Maci), adaptación de la obra de Silvina Ocampo y Adolfo Bioy Casares; 'Animal' (Armando Bo); o 'El robo del siglo' (Ariel Winograd). Con la llegada del ecosistema de plataformas, protagonizó 'Granizo' (Marcos Carnevale), estrenada en Netflix y convertida en un éxito global, así como el thriller 'La extorsión' (Martino Zaidelis).

Recientemente, en televisión ha destacado por su participación en la serie 'El encargado', creada por Duprat y Cohn, se ha convertido en un fenómeno en Argentina, Latinoamérica y España, reconocimiento que se vio refrendado con el Premio Platino a la Mejor Interpretación Masculina en Miniserie o Teleserie en 2023.

Su último estreno, 'Homo Argentum', nuevamente bajo la dirección de Duprat y Cohn, ha alcanzado cifras récord de taquilla en Argentina y le ha valido una nominación l Premio Platino a la Mejor Interpretación Masculina en la presente edición, donde la película también compite como Mejor Comedia Iberoamericana de Ficción.