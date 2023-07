Guionista de 'Fariña' dice que los abogados son "el mayor enemigo de la ficción": "Ahora esta serie no se podría hacer"

MADRID, 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

Cristóbal Garrido, guionista de 'Fariña', ha reconocido que la serie, que narra la historia del narcotráfico en Galicia, ahora no se podría hacer porque los abogados "no te permiten decir nombres ni nada que se reconozca" para que "ningún ser humano del planeta Tierra se sienta ofendido".

"Ahora no se podría hacer Fariña porque no te permiten ni decir los nombres ni nada que se reconozca mínimamente porque no vaya a ser que de repente el alcalde o alguien te ponga un pleito. Ahora mismo el mayor enemigo de la ficción en este país son los abogados. Para hacer una serie, te piden (abogados) que firmes el 'clearance' (autorización) porque las plataformas te obligan a que ningún ser humano del planeta tierra se sienta ofendido y te denuncie", ha asegurado en un debate organizado por la SGAE sobre las singularidades de la adaptación literaria a la televisión.

El guionista ha recordado que con Fariña todo lo pagó su creador Nacho Carretero. "Lo bueno que nos pasó es que todo lo pagó Nacho y todas las denuncias iban para él porque él lo había dicho todo antes", ha indicado.

En este sentido, el moderador del debate Sydney Borjas, CEO de Scenic Rights, se ha referido a la "globalización anglosajona", que impone sus protocolos. "¿Qué me estás contando de legislación anglosajona, cuando ellos sí que hablan de cosas muy concretas?. Ojalá que me la apliquen a mi y así podría hablar de mucha gente de la que no puedo hablar", ha repondido, por el contrario Garrido.

El guionista, que también ha participado en la serie 'Reyes de la Noche', ha recordado que en un capítulo de este proyecto citaban a la cantante Jeanette y un mes antes del estreno los abogados de la serie les comentaron que no podían mencionar el nombre de la artista porque les podía "denunciar".

"Pagamos los derechos de la canción de Jeanette por un tema que iba a sonar. No la estábamos acusando de ningún delito, pero los abogados nos dijeron que teníamos que pedir permiso. Y cuando llamamos al representante nos pidió dinero por solo mencionar su nombre", ha recordado.

CENSURA

En relación al debate sobre si existe actualmente censura en España en el ámbito de la creación artística, Garrido ha lamentado que en España "hay muchos temas de los que no se puede hablar" porque "las grandes fortunas están metidas en los medios de comunicación".

En este sentido, ha comentado que Pilar Eyre ha contado en repetidas ocasiones que ha vendido las biografías del Rey Juan Carlos I y la Reina Doña Sofía para que se haga una ficción, pero de momento no se ha hecho.

También ha puesto de ejemplo el libro de 'Morirán de forma indigna' del exconsejero de Políticas Sociales de la Comunidad de Madrid Alberto Reyero. "Creo que seríamos muy ilusos si creyésemos que podemos comprar los derechos del libro para hacer una serie. Nadie te la va a comprar, pese a que es un tema de lo más escandaloso que ha pasado", ha valorado.

Igualmente, ha comentado que en España, "solo en la Comunidad de Madrid durante la pandemia han muerto más de 7.000 personas". "Esto en Reino Unido o en Estados Unidos ya habían hecho 27 películas y aquí no se hace porque nadie lo quiere hacer. Y eso de alguna manera es censura", ha precisado.

Sin embargo, Carretero considera que en general en España hay "una cierta libertad de expresión y libertad de información". "Siempre todo es mejorable y hay que ser críticos, pero solo hay que salir de nuestro país y ver cómo está el mundo y darnos cuenta de lo que es no poder expresarse y hablar. España es un escenario donde hay bastante libertad de trabajo", ha señalado.

En cualquier caso, ha recordado que su libro fue "secuestrado" judicialmente y recibió cinco querellas, que terminó ganando todas ellas. "Si tú tienes la información contrastada y atada no hay que dejarse intimidar. Y si la historia es real y son hechos que han pasado, si hay alguien que se enfade, que lo haga", ha indicado.

Por su parte, Borjas ha comentado que las productoras españolas, por su carácter local, han sido "conservadoras" a la hora de tratar algunos temas, pero considera que ahora con las plataformas y el mercado audiovisual global esa barrera se puede superar".

"Temas espinosos que no se tratan en España, puede ser que lo compren productoras extranjeras que financien el producto desde fuera, y, aunque en un principio no se emita aquí, si lo compra un operador global al final puede que sí se vea en España", ha reflexionado.

Por otro lado, la escritora María Dueñas ha comentado que las series han cambiado en los últimos años, ya que antes se hacían productos de autores fallecidos y ahora es más frecuente que las series cuenten con los autores originales.

"Esta época ha coincidido con el despegue de las series y el nacimiento de las plataformas. Esto ha permitido que los escritores podamos trabajar expandiéndonos en distintos ejes", ha indicado.

Dueñas ha afirmado que en los proyectos audiovisuales en los que ha participado han sido "muy generosos" con ella porque le han permitido ver qué se hacía con el original de su obra. "La battalla que hemos librado los escritores por ser participativos en las adaptaciones ha remado a nuestro favor y hemos conseguido que se reconozca nuestra labor, lo que ha llevado a que colaboremos en proyectos externos y seamos los generadores de ese contenido original", ha explicado.

Por su parte, Blue Jeans ha apostillado que él respeta el trabajo de los productores y guionistas que adaptan sus obras, y ha bromeado con que lo que más le "duele" es cuando se realiza algún cambio en la historia de sus personajes.

"Como creador, yo entiendo a los guionistas y ellos saben lo que se debe hacer para que una serie o película funcione, pero hay veces que los lectores no lo entienden y ellos son la parte más importante para los escritores", ha manifestado.