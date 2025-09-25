Gwendoline Christie, Natalia Dyer y Dafne Keen ponen en valor las mujeres que les inspiran en la SDCC: "Hay tantas"

Dafne Keen adelanta lo "impresionada" que está por el 'set' de rodaje de Percy Jackson and the Olympians'
MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -
Gwendoline Christie, Natalia Dyer y Dafne Keen han puesto en valor a las mujeres que las inspiran durante su participación en el panel 'Mujeres Guerreras', otro de los 'platos fuertes' del primer día de la San Diego Cómic-Con Málaga. "Hay tantas actrices que me inspiran", ha reconocido Christie.
Entre otras, ha destacado a Glenda Jackson, una actriz de teatro que saltó al cine y después acabó como política, "luchando por lo que creía que era correcto", para acabar como actriz de nuevo en sus últimos años. A su vez, también ha citado a Viola Davos, que hace que la audiencia pueda sentir "cada emoción que la recorre". "Así como las otras dos increíbles mujeres (aquí sentadas)", ha continuado, en referencia a Dyer y a Keen.
Las tres actrices han interpretado a algunas de las mujeres 'guerreras' más queridas en los últimos años: Gwendoline Christie, a la 'caballera' Brienne de Tarth de 'Juego de Tronos'; Natalia Dyer, a Nancy Wheeler; y Dafne Keen, a Laura Kinney, la 'heredera' de Lobezno.
Para Christie, el papel de Brienne de Tarth ha sido "la oportunidad de su vida". En especial, ha destacado cómo el personaje refleja las experiencias que ella y otras muchas personas tienen en la sociedad. "Cuando sientes que existes fuera de los confines de la corriente dominante, que no se te considera la opción convencional, que no encajas fácilmente en ninguna categoría", ha explicado.
Christie ha protagonizado uno de los momentos más emotivos del panel, provocando los aplausos de las 3.000 personas en la audiencia del Hall M, cuando ha recalcado lo agradecida que está por el apoyo mostrado por los fans durante tantos años. "Estoy realmente muy agradecida por tantos años de apoyo a alguien a quien se le dijo que no podía trabajar como actor por su forma de ser y su aspecto. Gracias. Me siento muy honrada por vuestro apoyo", ha reconocido.
Si bien no puede avanzar nada de sus próximos trabajos, ha indicado que espera realizar algunas "lecturas de Navidad" para Great Ormond Street Charity, una organización benéfica británica que "ama y adora".
LOS DUFFER SON MUY BUENOS ESCRIBIENDO PERSONAJES FEMENINOS
Por su parte, Dyer ha destacado a actrices como Meryl Streep, "increíbles en lo que hacen", así como a sus compañeras de panel. A su vez, también ha subrayado que le han inspirado personajes animados. "Vi Sailor Moon cuando era joven y creo que eso fue lo que me inspiró sobre los personajes, lo que hizo creer en mí misma de diferentes maneras y, ya sabes, pensar en el poder de la narrativa como un personaje importante", ha indicado.
La intérprete, que saltó a la fama como una de las protagonistas de 'Stranger Things', ha puesto en valor lo mucho que ha aprendido interpretando a su personaje en la serie --Nancy Wheeler-- y lo mucho que le debe a los hermanos Duffer, los 'showrunners'. "Son muy buenos escribiendo personajes femeninos fuertes. Y creo que nos dieron mucho con lo que jugar y mucho con lo que trabajar", ha puesto en valor.
Tras el 'tour' de prensa por la quinta y última temporada de la producción, que llegará a Netflix el próximo 26 de noviembre, ha reconocido que le encantaría "volver al teatro".
EMPECÉ A ACTUAR PORQUE MI MADRE QUERÍA SACARME DE MI CAPARAZÓN
Daphne Keen ha destacado a Gena Rowlands, cuyos personajes "inspiradores" le hacían sentir cuando era niña que no tenía que ser "tan perfecta". Al margen de ello, ha reconocido a las mujeres con las que ha trabajado en la vida.
Entre anécdota y anécdota de los rodajes de 'The Acolyte' o 'Logan', la intérprete hispanobritánica, que creció en Madrid, ha rememorado que mucho antes de aparecer en películas de Marvel empezó a ponerse frente a las cámaras porque su madre "pensó que sería bueno para mí hacer algo de actuación para salir de mi caparazón".
"Una amiga suya estaba haciendo un cortometraje y necesitaban un niño para interpretar a un ángel. Y fui e hice esta cosa, y me enamoré completamente de las cámaras. Nunca había visto el lado técnico, porque mis padres trabajaban más en el teatro. Y había algo tan fascinante en la cinematografía y en los equipos de rodaje que me enamoró por completo", ha recordado.
Preguntada por proyectos de futuro, ha reconocido que se siente "muy afortunada" de haber estado "dentro y fuera del 'set' de 'Percy Jackson and the Olympians' y ha subrayado lo "impresionada" que está por el trabajo que están haciendo. Al margen de ello, ha señalado que le gustaría entrar en la producción.