Hailee Steinfeld protagoniza Ojo de halcón en Disney+: "Formar parte del Universo Marvel es bastante surrealista"

LOS ÁNGELES, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Hailee Steinfeld se mete en la piel de Kate Bishop en 'Ojo de halcón', la nueva serie basada en el personaje de 'Los Vengadores' interpetado por Jeremy Renner. Disney+ estrena en exclusiva los dos primeros episodios de 'Ojo de Halcón' de Marvel Studios este miércoles 24 de noviembre.

Algo surrealista. Así califica Hailee su incursión en el Universo Cinematográfico Marvel. "Me siento extremadamente afortunada y muy emocionada de formar parte del UCM. Es bastante surrealista", manifestó Hailee durante una entrevista concedida a Europa Press.

La joven tuvo que entrenar a conciencia para interpretar a Bishop, una experimentada arquera de 22 años. "Me preparé bastante físicamente y también me preparé mentalmente. No quería sentirme intimidada quería estar preparada y centrarme en el personaje y en las escenas emocionales. Entrené durante bastante tiempo antes de empezar este proyecto", relata la actriz de 'Dickinson'.

La intérprete afirma que Kate Bishop ha dejado al descubierto su propia personalidad. "Creo que ya había similitudes entre Kate y yo. Ella ha sacado a relucir mi confianza, determinación y ambición", explicó Steinfeld.

La joven habló de la relación de Bishop con su madre, Eleanor, papel interpretado por la actriz Vera Farmiga. "Es una relación bastante complicada. Kate es muy independiente y sabe lo que quiere hacer con su vida. Eleanor tiene en mente cosas muy diferentes para su hija. Tiene ideas muy distintas de cómo será el futuro de Kate", señaló la guapa actriz.

UNA NUEVA SUPERHEROÍNA

'Ojo de Halcón' de Marvel Studios es una nueva serie ambientada en Nueva York dos años después del Lapso y los eventos relatados en 'Vengadores: Endgame'. El ex-Vengador Clint Barton, alias Ojo de Halcón (Jeremy Renner), tiene una misión aparentemente simple: reunirse con su familia en Navidad. Pero, ¿lo conseguirá?

Tal vez con la ayuda de Kate Bishop (Hailee Steinfeld), una arquera de 22 años que sueña con convertirse en una súper heroína. Ambos se ven obligados a trabajar juntos cuando una presencia del pasado de Barton amenaza con echar a perder mucho más que el espíritu navideño.

Los actores Fra Fee, Tony Dalton, Zahn McClarnon, Brian d'Arcy James y la debutante Alaqua Cox acompañan a Hailee Steinfeld y Jeremy Renner en el reparto de la esperada serie. Compuesta por un total de seis capítulos y ambientada en las fechas navideñas, 'Ojo de Halcón' está dirigida por Rhys Thomas y el dúo de directores Bert y Bertie.

