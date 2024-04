Hamaguchi disecciona el impacto del capitalismo en 'El mal no existe': "Afecta al entorno y a nuestra naturaleza"

MADRID, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El cineasta japonés Rysuke Hamaguchi, ganador de un Oscar a mejor película extranjera en 2022 por 'Drive my car', estrena el próximo 1 de mayo su nueva película, 'El mal no existe', en la que narra los problemas del capitalismo en la naturaleza, y que le ha permitido "relajar" su espíritu al rodar en un entorno natural.

"El peligro del capitalismo, tanto en personas como en el entorno natural, es que puede provocar situaciones en las que ya no se puedan regenerar las situaciones originales", ha asegurado durante una entrevista telemática con medios españoles.

El realizador señala que la civilización y la naturaleza "no son dos conceptos que estén enfrentados de igual a igual" porque la civilización es un "constructo artificial" que los seres humanos han creado y la naturaleza es algo que "evidentemente" existe. "En el capitalismo se dan situaciones que nos afectan, no solo a la naturaleza del entorno, sino a la naturaleza misma dentro de nosotros. En Japón, se dan situaciones que en Europa serían impensables, como la muerte por exceso de trabajo. Esto también es una consecuencia del capitalismo", manifiesta.

'El mal no existe' narra la historia de un pequeño pueblo japonés que se niega a ceder parte de sus tierras, por las que pasa un río y que son habitadas por animales, para acoger un 'glamping' (camping de lujo) para los habitantes de la ciudad y turistas.

La película está inspirada en un caso real que el propio Hamaguchi investigó para conocer cómo vivía la población local. "De alguna manera estoy poniendo en imágenes mis sensaciones, lo que yo experimentaba al vivir allí o al vivir en la ciudad, y creo que, de la misma manera, el público puede reflexionar sobre el entorno en el que él vive", ha afirmado.

La cinta, como él mismo indica, nace de un proyecto de la cantautora Eiko Ishibashi, que le propusó grabar algunas imágenes de un pequeño pueblo de Japón para ilustrar su espectáculo musical. "Lo primero que hice fue visitar el entorno donde vivía ella y buscar localizaciones de naturaleza. Me puse a hablar con la gente que vivía allí, a ver qué problemas tenían o cómo vivían y casualmente resulta que en aquel lugar había un proyecto de 'glamping' y pensé que podía ser el tema que estaba buscando", ha relatado.

Pese a su experiencia en primera persona, Hamaguchi afirma en que su intención no es trasladar un mensaje con esta cinta. "Mi intención no es dar ningún mensaje con las películas. Puede que la película tenga un mensaje, pero esto no ha sido intencionado. Lo que yo intento es expresar el mundo tal y como yo lo siento, incluyendo aquellas cosas que yo mismo no entiendo", ha explicado.

Por otro lado, ha explicado el origen del título del filme. "La primera impresión que tienes cuando estás en un entorno así en mitad del invierno es que el mal no existe, que en la naturaleza no puede haber nada malo. De alguna manera, el mal no existe, es como si fuera un sinónimo de naturaleza", ha afirmado.

EL ÉXITO TRAS EL OSCAR

Hamaguchi logró en 2022 el Oscar a Mejor película internacional con su cuarta producción, 'Drive my car', lo que le ha dado "muchas facilidades" para sus siguientes proyectos, aunque apostilla que seguirá fiel a su estilo sin cambiar. "Yo hago películas igual que las he hecho siempre, intentando quedarme a gusto conmigo mismo, con las películas que a mi, como fan del cine, me gustaría ver", afirma.

Además, reconoce que el premio de la Academia de Hollywood fue "inesperado", pero igual que otros reconocimientos que alcanzó con la cinta. "'Drive my car', antes del Oscar, recibió el Premio de la Academia Japonesa, algo que también fue inesperado. Los premios han sido una especie de casualidad, nunca creí que me fuese a suceder", confiesa.

Después de su éxito en 2022, recuerda que han sido años "ajetreados" por la promoción mundial de la película, a la vez que el mundo luchaba contra el coronavirus, y asegura que 'El mal no existe' le ha permitido encontrarse con la naturaleza y tener "total libertad". "Después de esos años tan ajetreados, encontrarme de pronto en la naturaleza filmando con total libertad, para mí ha sido una experiencia muy bonita y creo que en adelante de alguna manera esto me va a servir a la hora de hacer las siguientes", ha concluido.