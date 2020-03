Harvey Weinstein, condenado a 23 años de cárcel por violación y agresión sexual

MADRID, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El exproductor de cine Harvey Weinstein ha sido sentenciado este miércoles a 23 años de prisión por un tribunal de Manhattan tras su reciente condena en el juicio por violación y agresión sexual que tuvo lugar el pasado 24 de febrero.

El antaño todopoderoso magnate de Hollywood se enfrentaba por esta condena a una sentencia que iba de un mínimo de cinco años hasta un máximo de 29 años de cárcel.

El juez James Burke, que presidió el juicio, escuchó declaraciones de Weinstein y de las dos mujeres que fue condenado por agredir antes dar lectura a la sentencia.

"Agradecemos al tribunal por imponer una sentencia que pone sobre aviso a los depredadores sexuales y parejas abusivas en todos los segmentos de la sociedad", afirmó el fiscal de distrito de Manhattan, Cyrus Vance en un comunicado en el que también agradeció a las víctimas "sus notables declaraciones de hoy y su indescriptible coraje durante los dos últimos años".

"Encuentro esta sentencia obscena", dijo Donna Rotunno, abogada de Weinstein tras la condena del pasado mes. "Hay asesinos que saldrán de prisión más rápido que el señor Weinstein. En ella no hablan las pruebas ni la justicia. Estoy abrumada por la ira que me genera esta sentencia. Creo que el juez, al igual que el jurada, se han visto superados... Buscábamos justicia no la encontramos", señaló.

Tras la lectura de la sentencia, un Weinstein aparentemente enfermo fue trasladado de Rikers Island a la sala de prisiones del Hospital Bellevue después de quejarse de dolores en el pecho durante el viaje planeado al complejo penitenciario de la ciudad de Nueva York. Después de someterse a una cirugía cardíaca en Bellevue la semana pasada, el violador convicto finalmente llegó a Rikers Island el pasado 5 de marzo.