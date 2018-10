Harvey Weinstein se disculpa por citar a Meryl Streep y Jennifer Lawrence en su defensa

Actualizado 23/02/2018 15:53:51 CET

MADRID, 23 Feb. (EUROPA PRESS) -

Harvey Weinstein da marcha atrás. El productor se ha disculpado con Meryl Streep y Jennifer Lawrence después de que sus abogados citasen a las actrices en su defensa contra una demanda colectiva por acoso sexual. "El uso de mi declaración, de que no me agredió sexualmente ni físicamente en nuestra relación comercial, como evidencia de que no abusó de otras muchas mujeres es patético y explotador", dijo Streep en un comunicado.

Ahora, los abogados de Weinstein, Phyllis Kupferstein y Mary Flyn, han rectificado. La defensa ya no incluirá a todas las actrices que alguna vez hicieron un casting para Weinstein o interpretaron un papel en una de sus películas, además de cualquier mujer que lo hubiese conocido en una fiesta. Una lista tan amplia que en principio incluía a actrices como Streep y Lawrence.

"Las acciones criminales que se le acusan de llevar a cabo en los cuerpos de estas mujeres son su responsabilidad, y si queda algo de justicia en el sistema, él pagará por ellas, independientemente de la cantidad de buenas películas, hechas por muchas personas buenas, que Harvey haya tenido la suerte de haber adquirido o financiado", remató Streep en su comunicado emitido esta semana.

Jennifer Lawrence también emitió su propia declaración, criticando a Weinstein por "continuar haciendo lo que siempre han hecho, que es sacar las cosas de contexto y usarlas para su propio beneficio".

Tras los comunicados de ambas actrices, de los que las redes sociales pronto se hicieron eco masivo, Weinstein rectificó y emitió una declaración el jueves disculpándose con las actrices y prometiendo no volver a mencionarlas por su nombre en pos de su defensa.

La declaración completa dice lo siguiente:

"El señor Weinstein ha sido informado de que su abogado civil respondió ante el tribunal a una demanda colectiva que incorrectamente trató de incluir a todas las actrices que habían trabajado previamente con el Sr. Weinstein, incluso cuando esas actrices no han hecho ningún reclamo de irregularidades. A pesar de que el señor Weinstein ha trabajado con cientos de actrices y actores que solo tuvieron experiencias profesionales y mutuamente respetuosas con él, el señor Weinstein ha indicado que en el futuro sus abogados no usarán nombres específicos, incluso cuando esos actores hayan realizado declaraciones públicas sobre él.

El señor Weinstein reconoce la valiosa aportación con la que tanto Meryl Streep como Jennifer Lawrence han contribuido a esta conversación y se disculpa. Una vez más, el señor Weinstein ha aconsejado a su abogado que no incluya nombres específicos de antiguos socios y evitarlo siempre que sea posible, incluso si están en el registro público.