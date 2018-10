La hija de Harold Ramis le recuerda con un emotivo mensaje en el aniversario de su muerte

Actualizado 25/02/2018 14:28:48 CET

MADRID, 25 Feb. (EDIZIONES) -

El 24 de febrero se cumplieron cuatro años de la muerte del actor y director Harold Ramis, también conocido como Egon Spengler en la saga de Cazafantasmas. Su hija, Violet Raims Stiel, quiso recordarle publicando en Twitter un mensaje acompañado de un gift de su icónico personaje, que se puede traducir como "La muerte no es más que una puerta".

La frase forma parte de una cita de Vigo the Carpathian, el villano de Cazafantasmas II, que continúa así: "La muerte no es más que una puerta. El tiempo no es más que una ventana. Volveré".

Death is but a door...?? pic.twitter.com/8YkkDEFjUu — Violet Ramis Stiel (@violetisadora) 24 de febrero de 2018

El actor pasaría a la historia gracias sobre todo a su papel en la franquicia de los Cazafantasmas, donde interpretaba al científico especialista en física cuántica. Junto a él estaban Bill Murray en el papel de Peter Venkman, un profesor parapsicólogo, Dan Aykroid como Ray Stantz, otro profesor parapsicólogo, y la última incorporación: Winston Zeddemore interpretado por Ernie Hudson, que completaría el equipo.

Entre otras películas en las que apareció, destacan clásicos como Stripes o Mejor imposible. Por su parte, dirigió El club de los chalados, National Lampoon's Vacation, Atrapado en el tiempo y Una terapia peligrosa.