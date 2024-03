Investigan en Francia una denuncia por acoso sexual contra el director André Téchiné pero el fiscal pide prudencia

MADRID, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

La fiscalía de Évreux (Francia) ha abierto una investigación al director de cine André Téchiné, tras una denuncia del actor Francis Renaud, según señala 'Le Parisien'.

El actor Francis Renaud, de 56 años, según el medio citado, ha presentado una denuncia contra Téchiné por "acariciarle la mano y decirle que le molestaba", algo que para el fiscal Rémi Coutin "no puede calificarse de acoso sexual" y agrega que "a primera vista los hechos están prescritos porque ocurrieron hace mucho".

"He pedido a la policía que abra una investigación, pero aún no he decidido una acusación penal concreta, porque la entrevista de Francis Renaud me ha llevado a extremar la prudencia", ha comentado Coutin, antes de instar a no "lanzar calumnias" sobre Téchiné, según el medio francés.

Francis Renaud acusó en un vídeo a André Téchiné el pasado viernes en 'X', bajo el hashtag #metoogarçons, en el que afirmó que "se divertía como el diablo que disfruta destrozando vidas".

Además, el actor también ha denunciado al director de casting Gérard Moulevrier por agresión sexual. Renaud denuncia caricias a través de la ropa, pero según el fiscal "también se cuestiona la posible prescripción de los hechos".

Téchiné es conocido por títulos como 'Los juncos salvajes' (1994), 'Cuando tienes 17 años' (2016) o 'Huyendo del mundo' (2003). En 1984, el cineasta ganó el premio a Mejor director en Cannes por su cinta 'La cita' y su palmarés cuenta con tres premios César: a Mejor dirección (1995), a la Mejor película (1995) y al Mejor guion original (1995), todos ellos por 'Los juncos salvajes'.