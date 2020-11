Irene Escolar protagoniza Dime quién soy: "Amelia Garayoa es solo una de las muchas mujeres silenciadas de la historia"

MADRID, 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Irene Escolar protagoniza 'Dime quién soy', adaptación de la novela homónima de Julia Navarro que llega a Movistar+ el 4 de diciembre. La actriz se mete en la piel de Amelia Garayoa, una mujer que deja atrás su vida y se convierte en espía, viviendo en primera persona los acontecimientos más relevantes del siglo XX. La ficción no solo hace un recorrido por la historia europea reciente, sino que además sitúa en el centro de la trama a una protagonista femenina poco convencional.

"Las mujeres más jóvenes igual descubren a otras mujeres que uno piensa que no existían, mujeres relegadas a la vida familiar y a cuidar de sus hijos. Muchas de ellas, además de hacer todo eso, a veces lo abandonaron", explica la actriz en una entrevista concedida a Europa Press. "Este solo es uno de esos personajes silenciados, una de esas mujeres silenciadas, y hubo muchas", subraya.

"Quizá algunas mujeres más mayores se sienten identificadas porque también tomaron decisiones así, y a lo mejor otras ven lo que podría haber sido su vida si hubieran investigado cuál era su deseo real o su identidad, más allá de aquello a lo que estaban predestinadas", añade.

Escolar se ha inspirado en figuras como Las Sinsombrero o la escritora María Teresa León para construir el personaje de Amelia, a la que define como "valiente, fuerte y consecuente". Pese a sus transgresoras decisiones, la ficción también refleja la realidad de la época, mostrando "cómo funciona la sociedad en relación a la mujer en diferentes épocas".

UN SERIE HISTÓRICA MODERNIZADA

La actriz reconoce que afrontó con incertidumbre la responsabilidad de llevar a la pequeña pantalla la obra de Navarro. "Esa presión no me iba a ser muy útil. Obviamente no podemos llegar al imaginario de todo el mundo", sentencia.

Aunque el deseo de la autora era mantenerse fiel a la fuente original, Escolar también destaca que han tenido en mente "al espectador que no ha leído la novela, para que se acerque a esta serie y no le resulte antigua, de época, casposa, como de cartón piedra. Intentar que desde el primer capítulo vean que busca la modernidad", comenta la actriz.

El marco temporal ha sido un reto para la protagonista, que se ha documentado a fondo para meterse en la piel de la espía. "Me quedaban muy alejados esos episodios históricos. No puedo ni imaginar lo que sería vivir en la Rusia estalinista o la Alemania nazi", confiesa. "Enfoqué el trabajo leyendo biografías y viendo documentales", relata la intérprete, que recomienda 'Vestidas para un baile en la nieve' de Monika Zgustova, libro sobre un grupo de supervivientes de los gulags siberianos.

'Dime quién soy' cuenta con nueve capítulos dirigidos por Eduard Cortés. Completan el reparto de la ficción Oriol Pla, Will Keen, Pablo Derqui, Pierre Kiwitt, Maria Pia Calzone y Stefan Weinert. La producción se estrena en Movistar+ el 4 de diciembre con un doble episodio.