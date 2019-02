Jason Momoa, a un paso del remake de Dune

Actualizado 15/02/2019 9:58:18 CET

MADRID, 15 Feb. (EDIZIONES) -

Denis Villeneuve (Blade Runner 2049 ) ha puesto el ojo en Jason Momoa para que se sume al reparto del remake de Dune. El protagonista de Aquaman está negociando su incorporación al filme como Duncan Idaho, un guerrero con dotes de lucha excepcionales que sirve a la familia Atreides.

Según informan a The Wrap fuentes cercanas al proyecto, el actor hawaiano está interesado en tomar el relevo de Richard Jordan, quien encarnó al mismo personaje en la película que David Lynch dirigió en 1984. La noticia llega pocas horas después de que fuera anunciada la incorporación de Josh Brolin al reparto como Gurney Halleck.

Timothee Chalamet (Call Me By Your Name) encabeza el elenco como Paul Atreides. Completan el reparto estrella Zendaya (El gran showman) como Fremen, Oscar Isaac (Star Wars VII) será Leto Atreides, Rebeca Ferguson (Misión Imposible: Fallout) como Lady Jessica, Dave Bautista (Vengadores: Infinity War) del sanguinario 'Besti'a Rabban, o Stellan Skarsgard (Mamma Mía) como el Barón Harkonnen. La incorporación de Javier Bardem al proyecto como Stilgar aun está pendiente de confirmación.

Producida por Legendary Pictures, Dune sigue los pasos de Paul Atreides, cuya familia asume el control del desértico planeta Arrakis. Es el único planeta donde se encuentra una potente droga que es indispensable para los vuelos espaciales. La familia Atreides se hace cargo de su explotación por orden imperial hasta que es traicionada por los Harkonen. Será entonces cuando Paul lidera una rebelión para restaurar el reinado de su familia.